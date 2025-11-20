Головна Світ Соціум
ХАМАС вийшов з заявою після авіаударів по Газі під час перемир'я

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
ХАМАС вийшов з заявою після авіаударів по Газі під час перемир'я
фото: AFP

Ізраїль та ХАМАС обмінюються звинуваченнями щодо порушень перемир'я, укладеного за посередництва США

Ізраїль завдав чотирьох авіаударів по Газі. За повідомленням медиків, через атаку загинули щонайменше 25 палестинців. Після цього ХАМАС вийшов з заявою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, що авіаудари були завдані по цілях, пов'язаних з ХАМАС, після того, як члени палестинського угрупування відкрили вогонь по ізраїльських військах.

Ізраїльські військові заявили, що їхні удари були відповіддю на порушення перемир'я, а також підтвердили, що серед їхніх військовослужбовців немає постраждалих. Своєю чергою ХАМАС засудив ізраїльські удари як небезпечну ескалацію та закликав Сполучені Штати «виконати свої заявлені зобов'язання та негайно тиснути на Ізраїль, щоб той забезпечив дотримання режиму припинення вогню та припинив свої атаки».

Однак американський чиновник відповів, що ХАМАС сам не виконує свої зобов'язання щодо демілітаризації та порушує режим припинення вогню.

Угода про припинення вогню була укладена за посередництва США 10 жовтня і припинила військові дії, розпочаті смертельними атаками ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року. Однак обидві сторони звинувачують одна одну у порушеннях.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що на Близькому Сході встановлено міцний мир, який, на його думку, має шанс стати вічним.

Також повідомлялось, що США та Ізраїль розглядають план, який передбачає поділ сектора Гази на зони під контролем Ізраїлю та ХАМАС. Відбудова регіону здійснюватиметься лише на територіях, контрольованих Ізраїлем, до повного роззброєння бойовиків і усунення їх від влади. 

