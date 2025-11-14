Головна Світ Політика
Ізраїль відмовив у візиті прем'єр-міністру Норвегії

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Ізраїль відмовив норвезькому прем’єру у візиті, посилаючись на брак часу, але в Осло вбачають політичні мотиви

Прем’єр-міністру Норвегії Йонасу Гару Стьоре відмовили у візиті до Ізраїлю, який планувався у жовтні. В Осло вважають, що рішення могло бути пов’язане з участю Норвегії в Міжнародному кримінальному суді та офіційним визнанням Палестини. Про це повідомляє «Главком» з посилання на Dagens Næringsliv.

«На запит до офісу прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу надійшла відповідь, що зараз немає часу для організації такого візиту. Це було обґрунтуванням», – розповіли в уряді Норвегії.
 
Влада країни вважає, що візит було відхилено через участь Норвегії в Міжнародному кримінальному суді, визнання Палестини і через те, що Нафтовий фонд відкликав інвестиції в ізраїльські компанії.

Нагадаємо, що Росія тричі порушувала повітряний простір Норвегії цього року. Прем'єр-міністр додав, що два інциденти сталися над морем на північний схід від Варде у квітні та серпні, а третій – над незаселеною територією вздовж сухопутного кордону в Східному Фіннмарку в липні. Порушення кордону – за участю винищувачів SU-24, SU-33 і літаків L410 Turbolet – тривали від однієї до чотирьох хвилин, сказав він, зазначивши, що Норвегія не може визначити, чи були вони навмисними, чи «спричиненими навігаційними помилками».

До слова, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і пробули там загалом 12 хвилин.

