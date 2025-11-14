Ізраїль відмовив у візиті прем'єр-міністру Норвегії

Ізраїль відмовив норвезькому прем’єру у візиті, посилаючись на брак часу, але в Осло вбачають політичні мотиви

Прем’єр-міністру Норвегії Йонасу Гару Стьоре відмовили у візиті до Ізраїлю, який планувався у жовтні. В Осло вважають, що рішення могло бути пов’язане з участю Норвегії в Міжнародному кримінальному суді та офіційним визнанням Палестини. Про це повідомляє «Главком» з посилання на Dagens Næringsliv.

«На запит до офісу прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу надійшла відповідь, що зараз немає часу для організації такого візиту. Це було обґрунтуванням», – розповіли в уряді Норвегії.



Влада країни вважає, що візит було відхилено через участь Норвегії в Міжнародному кримінальному суді, визнання Палестини і через те, що Нафтовий фонд відкликав інвестиції в ізраїльські компанії.

