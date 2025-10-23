Головна Світ Політика
США та Ізраїль розглядають поділ Гази: у WSJ розкрили деталі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Намети для переміщених палестинців у місті Газа
фото: Abdel Kareem Hana/Associated Press

Тимчасовий поділ має стати «перехідним кроком» до стабільності в регіоні.

США та Ізраїль розглядають план, який передбачає поділ сектора Гази на зони під контролем Ізраїлю та ХАМАС. Відбудова регіону здійснюватиметься лише на територіях, контрольованих Ізраїлем, до повного роззброєння бойовиків і усунення їх від влади.  Про це повідомили віцепрезидент США Джей Ді Ванс і радник президента Дональда Трампа Джаред Кушнер під час спільної пресконференції в Ізраїлі, передає «Главком» із посиланням на Wall Street Journal.

За їхніми словами, тимчасовий поділ має стати «перехідним кроком» до стабільності в регіоні. Ванс і Кушнер закликали сторони дотримуватися чинного режиму припинення вогню, за яким Ізраїль відвів частину військ і наразі контролює близько 53% території анклаву.

«Мета цього кроку – забезпечити безпеку ізраїльтян і поступово створити умови для роззброєння ХАМАС», – заявив Ванс.

Кушнер наголосив, що США підтримуватимуть будь-які дії, спрямовані на «відновлення миру і стабільності для цивільного населення по обидва боки кордону».

Віцепрезидент США уточнив, що його візит є частиною зусиль Вашингтона щодо забезпечення припинення вогню.

«Це не моніторинг, схожий на нагляд за дитиною. Йдеться про спостереження в тому сенсі, що є багато роботи й багато хороших людей, які її виконують. Для керівництва адміністрації важливо гарантувати, щоб наші люди робили те, що потрібно», – пояснив Ванс.

Водночас, за даними The New York Times, в адміністрації Трампа існує занепокоєння, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу може відмовитися від запропонованої угоди. Саме тому Ванс, Кушнер і радник адміністрації Віткофф працюють над тим, щоб запобігти відновленню атак Ізраїлю на ХАМАС.

Раніше президент США Дональд Трамп закликав ХАМАС дотримуватись припинення вогню з Ізраїлем, попередивши, що у разі порушення угоди вони зіткнуться з серйозними наслідками.

«ХАМАС має бути хорошим, а якщо вони не будуть, їх викорінять», – наголосив президент США. Він додав, що якщо бойовики не зупиняться, то США і союзники вживатимуть заходів, щоб «виправити ситуацію дуже швидко і жорстоко».

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю оголосила про відновлення режиму припинення вогню в секторі Газа після серії авіаударів по позиціях ХАМАС. Ці удари стали відповіддю на порушення з боку бойовиків, які призвели до загибелі двох ізраїльських солдатів. 

Зауважимо, що ізраїльські війська звинуватили палестинське угруповання ХАМАС в атаці в секторі Гази та відзвітували про удари у відповідь. Самі ж бойовики заперечують, що порушували домовленості про припинення вогню. 

Варто зазначити, що 13 жовтня президент США Дональд Трамп разом з представниками Єгипту, Катару і Туреччини підписали документ щодо угоди про припинення вогню в Газі. Підписання відбулося під час саміту в єгипетському місті Шарм-еш-Шейх. Президент США подякував за досягнення того, що, на його думку, було «найскладнішою» угодою.

Зокрема, президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Газі завершена, і регіон почне «нормалізуватися».

