Трамп заявив, що на Близькому Сході встановлено міцний мир

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп: Ми маємо дуже міцний мир на Близькому Сході, і я вірю, що в нього є великі шанси стати вічним
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп сподівається, що мир стане вічним та закликає ХАМАС повернути тіла загиблих заручників

Президент США Дональд Трамп заявив, що на Близькому Сході встановлено міцний мир, який, на його думку, має шанс стати вічним, передає «Главком».

Він закликав угруповання ХАМАС негайно розпочати повернення тіл загиблих заручників, зокрема двох громадян США, попередивши, що у разі відмови країни, які беруть участь у мирному процесі, вдадуться до відповідних дій.

«Ми маємо дуже міцний мир на Близькому Сході, і я вірю, що в нього є великі шанси стати вічним. ХАМАС має швидко почати повертати тіла загиблих заручників, у тому числі двох американців, інакше інші країни, що беруть участь у цьому великому мирі, діятимуть. Деякі тіла складно дістати, але інші вони можуть повернути вже зараз, і з якоїсь причини цього не роблять. Можливо, це пов’язано з їхнім роззброєнням, але коли я сказав: «Обидві сторони будуть розглядатися справедливо», це стосується лише тих, хто виконує свої зобов’язання. Подивимося, що вони зроблять у найближчі 48 годин. Я уважно за цим стежу», – наголосив американський президент.

Раніше президент США Дональд Трамп закликав ХАМАС дотримуватись припинення вогню з Ізраїлем, попередивши, що у разі порушення угоди вони зіткнуться з серйозними наслідками.

«ХАМАС має бути хорошим, а якщо вони не будуть, їх викорінять», – наголосив президент США. Він додав, що якщо бойовики не зупиняться, то США і союзники вживатимуть заходів, щоб «виправити ситуацію дуже швидко і жорстоко».

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю оголосила про відновлення режиму припинення вогню в секторі Газа після серії авіаударів по позиціях ХАМАС. Ці удари стали відповіддю на порушення з боку бойовиків, які призвели до загибелі двох ізраїльських солдатів. 

Зауважимо, що ізраїльські війська звинуватили палестинське угруповання ХАМАС в атаці в секторі Гази та відзвітували про удари у відповідь. Самі ж бойовики заперечують, що порушували домовленості про припинення вогню. 

Варто зазначити, що 13 жовтня президент США Дональд Трамп разом з представниками Єгипту, Катару і Туреччини підписали документ щодо угоди про припинення вогню в Газі. Підписання відбулося під час саміту в єгипетському місті Шарм-еш-Шейх. Президент США подякував за досягнення того, що, на його думку, було «найскладнішою» угодою.

Зокрема, президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Газі завершена, і регіон почне «нормалізуватися».

Теги: Дональд Трамп ХАМАС

