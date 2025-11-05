Головна Світ Соціум
США пропонують ООН створити стабілізаційні сили в Газі на два роки

Іванна Гончар
Стабілізаційні війська допомагатимуть у демілітаризації сектора Газа, забезпечуючи безпеку та виведення зброї з території
План включає співпрацю з палестинськими поліцейськими силами та іншими країнами для забезпечення гуманітарної допомоги

Сполучені Штати Америки запропонували проєкт резолюції Ради Безпеки ООН, який передбачає створення міжнародних стабілізаційних сил у Газі з мандатом на два роки. Про це пише «Главком» з посиланням на АР.

Проєкт, який було поширено 4 листопада, ще на стадії обговорень і зміни, передбачає, що стабілізаційні війська допомагатимуть у демілітаризації сектора Газа, забезпечуючи безпеку та виведення зброї з території, контрольованої недержавними збройними групами. Крім того, план включає співпрацю з палестинськими поліцейськими силами та іншими країнами для забезпечення гуманітарної допомоги.

Цей проєкт, який націлений на стабілізацію регіону, має значну підтримку серед арабських та інших країн, які готові долучитися до міжнародних стабілізаційних сил, однак їх участь залежатиме від підтримки ООН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш зазначив, що для легітимності цього кроку необхідна згода Ради Безпеки ООН.

Крім того, проєкт передбачає надання широкого мандату для стабілізаційних сил, що працюватимуть до кінця 2027 року, зокрема в контексті майбутнього співкерівництва та співпраці з Єгиптом та Ізраїлем. Водночас, країни, як Китай і Росія, які є постійними членами Ради Безпеки ООН, ймовірно, будуть найбільшими опонентами цього плану.

Нагадаємо, Ізраїль завдав ударів по Газі, звинувативши бойовиків ХАМАС у порушенні угоди про припинення вогню, укладеної за посередництва США. Угода про припинення вогню була укладена за посередництва США 10 жовтня і припинила військові дії, розпочаті смертельними атаками ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року. Однак обидві сторони звинувачують одна одну у порушеннях.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що на Близькому Сході встановлено міцний мир, який, на його думку, має шанс стати вічним.

