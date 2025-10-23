Артефакт, який підтверджує Біблію, знайдено в Єрусалимі

Перший в історії ассирійський напис знайдено поблизу Храмової гори в Єрусалимі

Археологи розкопали у Ізраїлі невеликий фрагмент кераміки з клинописом віком близько 2 700 років

У Єрусалимі археологи виявили знахідку, яка безпосередньо перегукується з біблійними подіями. Неподалік Храмової гори дослідники Управління старовин Ізраїлю розкопали невеликий фрагмент кераміки з клинописом віком близько 2 700 років – це перший ассирійський напис, знайдений у місті. Про це пише «Главком» із посиланням на The Times of Israel.

На уламку довжиною всього 2,5 сантиметра зберігся текст аккадською мовою. Аналіз показав, що глина походить із району річки Тигр – центру Ассирійської імперії. Напис носить фіскальний характер: йдеться про відстрочку платежу і згадується посада ассирійського чиновника, відомого як «власник правління» – титул, що зустрічається в інших ассірійських джерелах.

Виходячи зі змісту, це може бути частина податкового повідомлення, відправленого ассирійським правителем іудейському царю. Таке трактування збігається з біблійним описом, де йдеться, як Іудея стала васалом Ассирії.

Археологи припускають, що знайдений фрагмент був частиною булли – офіційної царської преси, якою скріплювали документи та листи для осіб високого рангу. Це робить знахідку унікальним письмовим підтвердженням дипломатичних та політичних відносин між Іудеєю та Ассирією.

