Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Артефакт, який підтверджує Біблію, знайдено в Єрусалимі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Артефакт, який підтверджує Біблію, знайдено в Єрусалимі
Перший в історії ассирійський напис знайдено поблизу Храмової гори в Єрусалимі
фото: Emil Aladjem/Israel Antiquities Authority

Археологи розкопали у Ізраїлі невеликий фрагмент кераміки з клинописом віком близько 2 700 років

У Єрусалимі археологи виявили знахідку, яка безпосередньо перегукується з біблійними подіями. Неподалік Храмової гори дослідники Управління старовин Ізраїлю розкопали невеликий фрагмент кераміки з клинописом віком близько 2 700 років – це перший ассирійський напис, знайдений у місті. Про це пише «Главком» із посиланням на The Times of Israel.

На уламку довжиною всього 2,5 сантиметра зберігся текст аккадською мовою. Аналіз показав, що глина походить із району річки Тигр – центру Ассирійської імперії. Напис носить фіскальний характер: йдеться про відстрочку платежу і згадується посада ассирійського чиновника, відомого як «власник правління» – титул, що зустрічається в інших ассірійських джерелах.

Виходячи зі змісту, це може бути частина податкового повідомлення, відправленого ассирійським правителем іудейському царю. Таке трактування збігається з біблійним описом, де йдеться, як Іудея стала васалом Ассирії.

Археологи припускають, що знайдений фрагмент був частиною булли – офіційної царської преси, якою скріплювали документи та листи для осіб високого рангу. Це робить знахідку унікальним письмовим підтвердженням дипломатичних та політичних відносин між Іудеєю та Ассирією.

Нагадаємо, археологи на південному сході Туреччини, у провінції Адияман, виявили раніше невідоме римське поселення IV століття н. е., яке може бути частиною загубленого міста Арсамея на Євфраті – одного з ключових центрів стародавнього царства Коммагена. 

Читайте також:

Теги: археолог археологія Ізраїль документи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американська корпорація заявила, що продовжуватиме підтримувати Ізраїль у сфері кібербезпеки
Міноборони Ізраїлю втратило доступ до деяких сервісів Microsoft через війну в Газі
26 вересня, 12:00
Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Тоні Блер може стати головою так званого «Міжнародного перехідного органу Гази»
Financial Times розкрив плани Заходу на повоєнну Газу
27 вересня, 01:15
Папа Римський закликав ХАМАС прийняти мирний план Трампа
Папа Римський закликав ХАМАС прийняти мирний план Трампа
1 жовтня, 02:55
Серед пасажирів флотилії була відома шведська активістка Грета Тунберг
Ізраїль перехопив флотилію з Гретою Тунберг, що прямувала до Гази: активісти заявляють про викрадення екіпажу
2 жовтня, 00:40
Бійці ХАМАС несуть труну в день повернення померлих заручників Ізраїлю, 20 лютого 2025 року
CNN: Ізраїль сумнівається, що ХАМАС зможе повернути тіла всіх загиблих заручників
9 жовтня, 04:31
Пошкоджений будинок у Запорізькому районі
Атака на Україну, Ізраїль та ХАМАС підписали угоду: головне за ніч
9 жовтня, 05:31
Розгортання сил здійснюватиметься відповідно до вказівок влади Ізраїлю
Мирна угода з ХАМАС. Армія оборони Ізраїлю наказала «готуватися до будь-якого сценарію»
9 жовтня, 07:45
Sky News зазначає, що серед лідерів європейського футболу є думка, що введення санкцій проти Ізраїлю буде неправильним кроком
УЄФА відклала голосування щодо відсторонення Ізраїлю через мирний план Трампа
30 вересня, 19:03
Установка забезпечить потреби лікарні в воді навіть під час відключеннь світла після ворожих обстрілів
Ізраїль передав систему очистки води Київській обласній лікарні
6 жовтня, 13:55

Соціум

Рак серед молоді зростає: вчені назвали найбільш поширені види
Рак серед молоді зростає: вчені назвали найбільш поширені види
Артефакт, який підтверджує Біблію, знайдено в Єрусалимі
Артефакт, який підтверджує Біблію, знайдено в Єрусалимі
Польські рибалки зловили рекордного сома
Польські рибалки зловили рекордного сома
Саркозі отримує погрози у в'язниці: прокуратура розпочала розслідування
Саркозі отримує погрози у в'язниці: прокуратура розпочала розслідування
Польща призупинила депортацію двох українців, затриманих на концерті репера Коржа
Польща призупинила депортацію двох українців, затриманих на концерті репера Коржа
«Метеобомба» насувається на Європу: швидкість вітру сягатиме 160 км/год
«Метеобомба» насувається на Європу: швидкість вітру сягатиме 160 км/год

Новини

В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua