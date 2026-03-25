Мадяр закликав бути усім напоготові і присоромив Садового

Командувач Сил безпілотних систем різко відповів меру Львова Андрію Садовому після того, як очільник міста розкритикував ефективність протиповітряної оборони

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді, відомий за позивним Мадяр, жорстко прокоментував закиди мера Львова Андрія Садового про недостатню ефективність протиповітряної оборони. Військовий закликав посадовців не сіяти паніку, а зосередитися на допомозі фронту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Роберта Бровді у соцмережі.

Мер Львова Андрій Садовий після російської атаки на місто публічно висловив невдоволення роботою засобів протиповітряної оборони. Це викликало миттєву реакцію з боку військового керівництва безпілотних систем.

Командувач Сил безпілотних систем у відповідь заявив, що українська протиповітряна оборона має значний відсоток знищених ворожих цілей і закликав утриматися від критики військових, до якого у Садового «є дуже багато питань».

Бровді зауважив, що жодної доби березня кількість запущених безпілотників не була меншою за сотню, а бувають дні, коли їхня кількість перевищує 400–500 одиниць, однак навіть у таких умовах військові сили знищують переважну більшість цілей.

«Цього разу 15 шахедів із 556-ти досягли цілі. Тобто, 3%. Не існує такої ППО у світі, котра руцями воїнів у глибину ешелонів та рубежів від передка і до мирних міст стирають 95-97% дронів. Хоча, звісно, є над чим працювати», – написав командувач.

Бровді також закликав Садового припинити риторику «покупця, який виставляє рекламацію» й уникати зауважень на адресу військових, які захищають від російських атак.

«Не мені Вам поради давати. Але й не Вам дорікати тих, хто збиває денно і нощно. Бережіть людей, менше лясів. А ми працюватимемо у небі», – додав Мадяр.

Нагадаємо, кількість постраждалих від ворожої атаки у Львові зросла до 32 людей. Мер Львова Андрій Садовий повідомив оновлені дані щодо наслідків обстрілу міста після засідання комісії з надзвичайних ситуацій. У Галицькому районі суттєвих руйнувань зазнала пам’ятка архітектури національного значення на площі Соборній, 3, де пошкоджено 17 квартир. Найбільш масштабні пошкодження зафіксовано у Сихівському районі, де постраждали 19 багатоповерхівок. Зокрема, у житловий будинок на проспекті Червоної Калини, де проживає понад 350 людей, зафіксовано два влучання, через що будівля залишилася без світла та газу. Загалом у районі вибито понад 1300 вікон.

Також унаслідок атаки російських безпілотників у Львові пошкоджена памʼятка архітектури національного значення – ансамбль Бернардинського монастиря. Зазначається, що ступінь ушкодження визначать фахівці. Зокрема, є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури у Комарнівській та Добросинсько-Магерівській громадах.