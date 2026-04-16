Російські хакери атакували країни НАТО та Балкани: подробиці

Лариса Голуб
Масштаб кампанії вдалося розкрити завдяки помилці самих хакерів
Російське хакерське угруповання Fancy Bear, яке діє під егідою воєнної розвідки РФ, зламало понад 280 облікових записів електронної пошти державних та військових установ у країнах НАТО та на Балканах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Як повідомляють у Центрі протидії дезінформації, масштабну кіберкампанію Кремля вдалося викрити завдяки критичній помилці самих зловмисників. Хакери залишили конфіденційні дані про свої операції на відкритому сервері.

Аналіз отриманих даних дозволив відстежити, як саме російські спецслужби здійснювали моніторинг оборонних спроможностей європейських держав та збирали розвідувальну інформацію про військові плани Альянсу.

«Російська кіберзагроза й надалі становить серйозний виклик для колективної безпеки, адже Кремль продовжує застосовувати цифрові інструменти для дестабілізації та впливу на дії як партнерів, так і опонентів», – зауважили у Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, українські кіберволонтери та спецслужби отримали доступ до закритих нарад міністерства промисловості та торгівлі РФ. Оприлюднені матеріали свідчать про критичну заборгованість оборонних підприємств та масовий відтік кадрів.

Загальний бюджетний борг лише представлених на нараді підприємств перевищив 3,3 млрд рублів. Багато стратегічних компаній опинилися на межі банкрутства через нездатність обслуговувати кредити та виконувати державні замовлення.

Раніше зазначалось, що російські хакери здійснили масштабну кібератаку на британського оборонного підрядника Dodd Group, унаслідок чого вкрадено сотні внутрішніх військових документів щонайменше з восьми об’єктів Королівських ВПС Великої Британії.

Зокрема, зловмисники отримали доступ до даних із баз Лейкенгет та Мілденхолл, де, за оцінками ЗМІ, можуть зберігатися американські ядерні боєзаряди та базуватися винищувачі США. База Мілденхолл також використовується як об’єкт для танкерної авіації та підрозділів спецпризначення Сполучених Штатів.

Читайте також:

Читайте також

Посланець Путіна Дмітрієв відреагував на критику Трампа НАТО
Посланець Путіна Дмітрієв обрав тактику папуги, повторюючи заяви Трампа: новий доказ
18 березня, 08:52
Джо Кент з'явився на «Шоу Такера Карлсона»
Кент: Розвідка не підтверджувала підготовку масштабної атаки Ірану на США
19 березня, 01:58
Аналітики Politico пишуть, що зустрічі у форматі Віткофф-Дмитрієв не наближають мир в Україні
США відхилили пропозицію Москви зупинити обмін розвідданими з Україною
20 березня, 19:40
Понівечене окупантами селище Макарів на Київщині
День, коли наступ на Київ «захлинувся»: Генштаб ЗСУ нагадав про перелом у битві за столицю
20 березня, 16:34
Країна може стати першою в НАТО з повною інтеграцією безпілотників
Нідерланди анонсували інтеграцію дронів у всі бойові підрозділи: причина
23 березня, 16:44
Тисячі солдатів і десятки кораблів імітують відбиття російської атаки в Чорному морі
Військові кораблі НАТО відпрацьовують сценарій повномасштабного зіткнення з Чорноморським флотом РФ
24 березня, 12:31
США заявили про значні втрати ракет Ірану після ударів
Третину арсеналу Ірану знищено? США оцінили втрати
27 березня, 16:08
У США сформували список європейських країн із «слабкою підтримкою» війни в Ірані
The Times: Трамп узявся карати партнерів. США виставили рахунок Європі
10 квiтня, 16:41
Європа перебудовує НАТО на випадок виходу США
Європа почала готувати план на випадок виходу США з НАТО
Вчора, 10:57

«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
Вчора, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
Вчора, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
Вчора, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
14 квiтня, 16:22
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
14 квiтня, 15:00

Прес-релізи

Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
16 квiтня, 13:57
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991.

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

