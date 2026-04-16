Російські хакери атакували країни НАТО та Балкани: подробиці

Розвідка розкрила масштабну шпигунську мережу в країнах НАТО

Російське хакерське угруповання Fancy Bear, яке діє під егідою воєнної розвідки РФ, зламало понад 280 облікових записів електронної пошти державних та військових установ у країнах НАТО та на Балканах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Як повідомляють у Центрі протидії дезінформації, масштабну кіберкампанію Кремля вдалося викрити завдяки критичній помилці самих зловмисників. Хакери залишили конфіденційні дані про свої операції на відкритому сервері.

Аналіз отриманих даних дозволив відстежити, як саме російські спецслужби здійснювали моніторинг оборонних спроможностей європейських держав та збирали розвідувальну інформацію про військові плани Альянсу.

«Російська кіберзагроза й надалі становить серйозний виклик для колективної безпеки, адже Кремль продовжує застосовувати цифрові інструменти для дестабілізації та впливу на дії як партнерів, так і опонентів», – зауважили у Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, українські кіберволонтери та спецслужби отримали доступ до закритих нарад міністерства промисловості та торгівлі РФ. Оприлюднені матеріали свідчать про критичну заборгованість оборонних підприємств та масовий відтік кадрів.

Загальний бюджетний борг лише представлених на нараді підприємств перевищив 3,3 млрд рублів. Багато стратегічних компаній опинилися на межі банкрутства через нездатність обслуговувати кредити та виконувати державні замовлення.

Раніше зазначалось, що російські хакери здійснили масштабну кібератаку на британського оборонного підрядника Dodd Group, унаслідок чого вкрадено сотні внутрішніх військових документів щонайменше з восьми об’єктів Королівських ВПС Великої Британії.

Зокрема, зловмисники отримали доступ до даних із баз Лейкенгет та Мілденхолл, де, за оцінками ЗМІ, можуть зберігатися американські ядерні боєзаряди та базуватися винищувачі США. База Мілденхолл також використовується як об’єкт для танкерної авіації та підрозділів спецпризначення Сполучених Штатів.