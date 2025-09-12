Нова Зеландія знизила цінову стелю на російську нафту

Запроваджені санкції проти 19 юридичних і фізичних осіб та 19 суден російського «тіньового флоту»

Нова Зеландія запровадила новий пакет санкцій проти РФ та знизила цінову стелю на російську нафту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

«Нова Зеландія також приєднується до зниження цінової стелі на російську сиру нафту – з $60 до $47,60 за барель. Важливо, щоб такий підхід запрацював у різних юрисдикціях, у кожній частині світу. Також запроваджені санкції проти 19 юридичних і фізичних осіб та 19 суден російського «тіньового флоту». Під обмеження потрапила й військова розвідка Росії – підрозділ ГРУ 29155, який причетний до кібератак проти України», – йдеться у повідомленні.

Зеленський додав: «Це вже 32-й пакет санкцій Нової Зеландії проти Росії, що водночас є сильним сигналом підтримки України. Кожне санкційне рішення партнерів наближає реальний мир. Маємо й надалі робити все можливе, щоб змусити Росію відчувати наслідки та ціну її агресії».

Нагадаємо, Японія оголосила про новий санкційний пакет проти Російської Федерації. Під обмеження також потрапили підприємства з Китаю, Туреччини, ОАЕ, Сейшельських та Маршаллових островів, які підтримують збройну агресію проти України. Зазначається, Токіо вирішив знизити граничну ціну на російську сиру нафту до $47,6 за барель (раніше було $60).

Раніше Велика Британія та Європейський Союз оголосили про чергове зниження граничної ціни на російську сиру нафту. Цей крок є частиною посилення економічного тиску на Росію та безпосередньо спрямований на критично важливі доходи Кремля від нафти.