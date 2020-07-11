Кількість випадків коронавірусу в Росії перевищила 720 тисяч



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За останню добу було виявлено 6 611 нових випадків Covid-19

Лідером за кількістю інфікованих залишається Москва

Станом на 11 липня, кількість хворих на коронавірус у Російській Федерації склала 720 547 осіб, з них 11 205 – летальних випадків, 497 446 пацієнтів одужало. Про це повідомляє оперативний штаб в Telegram.

Так, за останню добу було виявлено 6 611 нових випадків Covid-19 у 83 регіонах, 188 пацієнтів померли, 8 378 осіб одужало. Зазначається, що з них 26,7% не мали клінічних проявів симптомів хвороби.

Лідерами за кількістю інфікованих протягом останньої доби є Москва, Санкт-Петербург та Свердловська область: 678, 296 та 280 випадків Covid-19 відповідно.

Як повідомлялося, станом на ранок 11 липня в Україні зафіксовано 800 нових випадки коронавірусу, це на 19 випадків менше, ніж учора (819).

Одужали – 861 (вчора 1 016), померли – 27 (вчора 18).

Загалом одужали 25 661 особа, летальних випадків – 1 372.

У Києві виявлено хворих 125 осіб (вчора 118). Також 21 випадок зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 22) і 119 – на Львівщині (вчора 82), 66 – на Рівненщині (вчора 74).

Коронавірус в Україні

Всього 52843

Хворіють 25810

Одужали 25661

Померли 1372

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок 10 липня від коронавірусного захворювання одужали 1016 хворих. Це рекордний показник за весь час пандемії в Україні.

Разом з тим за добу захворювання виявили ще у 819 людей, 18 хворих – померли.

Загалом з початку епідемії Covid-19 в Україні виявили у 52 043 людей, з них 24 800 пацієнтів одужали, а 1 345 хворих померли від ускладнень. На сьогодні все ще хворіє 25 898 людей.