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    У світі

    Кількість випадків коронавірусу в Росії перевищила 720 тисяч

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    За останню добу було виявлено 6 611 нових випадків Covid-19&nbsp; - Кількість випадків коронавірусу в Росії перевищила 720 тисяч
    За останню добу було виявлено 6 611 нових випадків Covid-19 

    Лідером за кількістю інфікованих залишається Москва

    Станом на 11 липня, кількість хворих на коронавірус у Російській Федерації склала 720 547 осіб, з них 11 205 – летальних випадків, 497 446 пацієнтів одужало. Про це повідомляє оперативний штаб в Telegram.

    Так, за останню добу було виявлено 6 611 нових випадків Covid-19 у 83 регіонах, 188 пацієнтів померли, 8 378 осіб одужало. Зазначається, що з них 26,7% не мали клінічних проявів симптомів хвороби.

    Лідерами за кількістю інфікованих протягом останньої доби є Москва, Санкт-Петербург та Свердловська область: 678, 296 та 280 випадків Covid-19 відповідно.

    Як повідомлялося, станом на ранок 11 липня в Україні зафіксовано 800 нових випадки коронавірусу, це на 19 випадків менше, ніж учора (819).

    Одужали – 861 (вчора 1 016), померли – 27 (вчора 18).

    Загалом одужали 25 661 особа, летальних випадків – 1 372.

    У Києві виявлено хворих 125 осіб (вчора 118). Також 21 випадок зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 22) і 119 – на Львівщині (вчора 82), 66 – на Рівненщині (вчора 74).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      52843
    • Хворіють
      25810
    • Одужали
      25661
    • Померли
      1372

    Нагадаємо, в Україні станом на ранок 10 липня від коронавірусного захворювання одужали 1016 хворих. Це рекордний показник за весь час пандемії в Україні.

    Разом з тим за добу захворювання виявили ще у 819 людей, 18 хворих – померли.

    Загалом з початку епідемії Covid-19 в Україні виявили у 52 043 людей, з них 24 800 пацієнтів одужали, а 1 345 хворих померли від ускладнень. На сьогодні все ще хворіє 25 898 людей.

    Росія хвороби коронавірус
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