У Польщі за добу виявили 305 випадків коронавірусу, шість – летальні



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У Польщі проведено близько 1,8 млн тестів на коронавірус, зокрема за останню добу понад 35 тисяч

Головним осередком Covid-19 у Польщі залишається Сілезький вугільний басейн

За минулу добу у Польщі виявлено 305 нових випадків інфікування коронавірусом, 6 осіб померли.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.

Згідно з цими даними, загальна кількість інфікованих зросла до 37 521, а тих, хто вилікувався, – до 26 635. Померло 1568 інфікованих.

zachodniopomorskiego (4), warmińsko-mazurskiego (2), kujawsko-pomorskiego (2), dolnośląskiego (2) i podlaskiego (2). Z przykrością informujemy o śmierci 6 osób zakażonych koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 86-M Biała Podlaska, 64-M Zgierz, 86-K Siedlce, 77-M Tychy, — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) July 11, 2020

У лікарнях країни перебуває 1617 пацієнтів з коронавірусом, 86 915 людей зараз на домашньому карантині, 10 045 осіб – під епідеміологічним наглядом.

На цей час у Польщі проведено близько 1,8 млн тестів на коронавірус, зокрема за останню добу понад 35 тисяч.

Головним осередком Covid-19 у Польщі залишається Сілезький вугільний басейн. Загалом серед польських гірників виявлено понад 6 тис. інфікованих коронавірусом. У Сілезькому воєводстві за добу зафіксовано 77 нових випадків інфікування коронавірусом, що становить 25% від загальної кількості.

З 13 червня Польща повністю відкрила внутрішні кордони для інших країн ЄС, а з 15 червня поновила міжнародне авіасполучення. З 1 липня відновлено авіасполучення між Польщею та Україною. Між країнами також відновлено автобусне сполучення.

Нагадаємо, у всьому світі зареєстрували рекордну кількість нових випадків зараження коронавірусом – 228 102 за останні 24 години. За минулу добу від Covid-19 померли 5 565 осіб. Згідно з даними ВООЗ, найбільший добовий приріст зафіксовано в США (64 630), Бразилії (44 571), Індії (26 506) та ПАР (13 674).

Попередній антирекорд був зареєстрований 4 липня, тоді в світі виявили 212 626 випадків Covid-19. За даними ВООЗ, станом на 10 липня у світі коронавірусом заразилися 12 101 587 осіб, зафіксовано 551 046 летальних випадків.