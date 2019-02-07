Кількість загиблих внаслідок обвалу будинку у Стамбулі зросла до 10



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Рятувальники просять мешканців не створювати галасу, щоб була можливість почути звуки живих людей під рештками будівлі Фото: Daily Sabah

Наразі продовжується ідентифікація жертв

Кількість загиблих в результаті обвалу житлової багатоповерхівки у Стамбулі зросла до 10.

Про це повідомляє Daily Sabah з посиланням на місцеву владу.

«Число загиблих унаслідок обвалу будівлі у Стамбулі зросло до 10 після того, як було знайдено ще кілька тіл», - заявив губернатор міста у четвер.

Як зазначається, 13 людей отримали поранення. Губернатор додав, що врятовані були негайно відправлені до шпиталю.

Наразі продовжується ідентифікація загиблих. Рятувально-пошукові операції тривають, рятувальники просять мешканців не створювати галасу, щоб була можливість почути звуки живих людей під рештками будівлі.

Жителі семи будівель навколо місця обвалу були евакуйовані з міркувань безпеки.

Напередодні повідомлялося, що кількість жертв обвалу багатоповерхівки в азійській частині Стамбула зросла до шести осіб.

Рятувальники вже більше доби розбирають завали будинку в надії знайти тих, хто вижив.

Так, у четвер вони знайшли живою п'ятирічну дівчинку, яка провела під завалами колись восьмиповерхового житлового будинку 18 годин.

Офіційно у будинку було зареєстровано 43 осіб, які проживали у 14 квартирах. Губернатор Стамбула вже заявив, що останні три поверхи будівлі були добудовані незаконно. Остаточні причини аварії поки невідомі.

Нагадаємо, у середу, 6 лютого, в Стамбулі обвалився багатоповерховий житловий будинок.

Турецькі ЗМІ з посиланням на мешканців району, де стався обвал, повідомили, що будівлю планувалося знести.