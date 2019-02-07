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    У світі

    Кількість загиблих внаслідок обвалу будинку у Стамбулі зросла до 10

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    Рятувальники просять мешканців не створювати галасу, щоб була можливість почути звуки живих людей під рештками будівлі - Кількість загиблих внаслідок обвалу будинку у Стамбулі зросла до 10
    Рятувальники просять мешканців не створювати галасу, щоб була можливість почути звуки живих людей під рештками будівлі
    Фото: Daily Sabah

    Наразі продовжується ідентифікація жертв

    Кількість загиблих в результаті обвалу житлової багатоповерхівки у Стамбулі зросла до 10.

    Про це повідомляє Daily Sabah з посиланням на місцеву владу.

    «Число загиблих унаслідок обвалу будівлі у Стамбулі зросло до 10 після того, як було знайдено ще кілька тіл», - заявив губернатор міста у четвер.

    Як зазначається, 13 людей отримали поранення. Губернатор додав, що врятовані були негайно відправлені до шпиталю.

    Наразі продовжується ідентифікація загиблих. Рятувально-пошукові операції тривають, рятувальники просять мешканців не створювати галасу, щоб була можливість почути звуки живих людей під рештками будівлі.

    Жителі семи будівель навколо місця обвалу були евакуйовані з міркувань безпеки.

    Напередодні повідомлялося, що кількість жертв обвалу багатоповерхівки в азійській частині Стамбула зросла до шести осіб.

    Рятувальники вже більше доби розбирають завали будинку в надії знайти тих, хто вижив.

    Так, у четвер вони знайшли живою п'ятирічну дівчинку, яка провела під завалами колись восьмиповерхового житлового будинку 18 годин.

    Офіційно у будинку було зареєстровано 43 осіб, які проживали у 14 квартирах. Губернатор Стамбула вже заявив, що останні три поверхи будівлі були добудовані незаконно. Остаточні причини аварії поки невідомі.

    Нагадаємо, у середу, 6 лютого, в Стамбулі обвалився багатоповерховий житловий будинок.

    Турецькі ЗМІ з посиланням на мешканців району, де стався обвал, повідомили, що будівлю планувалося знести.

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