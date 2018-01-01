Кількість жертв теракту у Кабулі зросла до 18 людей, більшість – іноземці

11 загиблих були співробітниками приватної афганської авіакомпанії

У Кабулі заявили, що внаслідок нападу на готель бойовиків ісламістського руху «Талібан» загинуло щонайменше 18 людей. Серед загиблих було 14 іноземців. Про це повідомляє ABC News. Міністерство внутрішніх справ Афганістану виголосило заяву, що 11 з 14 загиблих громадян інших країн були співробітниками приватної афганської авіакомпанії



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Готель Intercontinental в Кабулі

11 загиблих були співробітниками приватної афганської авіакомпанії

У Кабулі заявили, що внаслідок нападу на готель бойовиків ісламістського руху «Талібан» загинуло щонайменше 18 людей. Серед загиблих було 14 іноземців. Про це повідомляє ABC News.

Міністерство внутрішніх справ Афганістану виголосило заяву, що 11 з 14 загиблих громадян інших країн були співробітниками приватної афганської авіакомпанії KamAir.

За словами речника МВС Наджиба Даніша, ще 10 людей були поранені, включаючи шістьох правоохоронців.

Авіакомпанія KamAir заявила, що деякі з її рейсів скасовані через атаку.

Нагадаємо, 20 січня бойовики напали на готель Intercontinental в Кабулі. Внаслідок нападу загинули щонайменше п’ятеро людей. Один з них - українець.

Загиблий українець за попередньою інформацією працював в місцевій авіакомпанії.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що кількість українців, які загинули через атаку терористів на готель у Кабулі, може зрости. Пізніше МЗС підтвердило, що через теракт загинули декілька українців.

Клімкін засудив цей терористичний акт і висловив співчуття родинам загиблих.

Речник міністерства внутрішніх справ Афганістану Наджиб Даніш вказав, що були звільнені близько ста заручників, включно з 16 іноземцями. Були вбиті щонайменше двоє нападників, додав він.

Наразі жодна з організацій не взяла на себе відповідальність за напад. Зазвичай такі напади в Кабулі та інших афганських містах здійснюють бойовики руху «Талібан».

Джерело: Громадське