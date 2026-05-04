Китай кинув виклик санкціям США. Влада наказала бізнесу ігнорувати обмеження

Новий крок може вдарити по глобальній фінансовій системі та торгівлі

Китай офіційно заборонив своїм компаніям виконувати американські санкції, запроваджені проти низки нафтопереробних підприємств, пов’язаних із торгівлею іранською нафтою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Рішення ухвалило Міністерство торгівлі КНР, яке прямо заборонило «визнання, виконання та дотримання» обмежень США щодо п’яти компаній, зокрема Hengli Petrochemical Refinery Co. У Пекіні вважають, що ці заходи незаконно обмежують міжнародну торгівлю з третіми країнами.

Це перший випадок, коли Китай застосував так званий «блокуючий закон», ухвалений у 2021 році для протидії екстериторіальному впливу іноземного законодавства. Раніше Пекін критикував санкції США, але фактично дозволяв великим компаніям частково їх дотримуватися, щоб уникнути ризиків для доступу до американської фінансової системи.

Новий підхід свідчить про перехід Китаю до жорсткішої лінії у відносинах зі США. Рішення ухвалили за кілька тижнів до очікуваної зустрічі лідера КНР Сі Цзіньпіна з президентом США Дональдом Трампом.

Водночас цей крок створює додаткові ризики для китайських банків. Фінансові установи, які співпрацюють із підсанкційними компаніями, опинилися перед дилемою: виконувати вимоги Пекіна або уникати вторинних санкцій США. Деякі кредитори вже намагаються отримати роз’яснення від регуляторів.

Аналітики вважають, що ситуація може вплинути на глобальну санкційну політику. Зокрема, банки можуть активніше переходити на розрахунки в юанях, щоб зменшити залежність від долара і мінімізувати ризики блокування операцій.

Китай раніше вже критикував санкційну політику США, однак на практиці великі компанії часто змушені були її враховувати, щоб не втратити доступ до міжнародної фінансової системи.

Йдеться про пряме зіткнення двох юрисдикцій: китайський бізнес опинився перед вибором між виконанням вимог Вашингтона або власного уряду. Це особливо чутливо для нафтопереробної галузі, де Китай залишається одним із ключових покупців іранської нафти.