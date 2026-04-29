США успішно вивели на орбіту надважку ракету Falcon Heavy (відео)

SpaceX Ілона Маска вперше з 2024 року запустила надважку ракету Falcon Heavy

Компанія Ілона Маска SpaceX успішно здійснила запуск однієї з найпотужніших ракет у світі — Falcon Heavy. Це перший старт надважкого носія за останні два роки, який завершився не лише виведенням цінного вантажу, а й філігранним поверненням багаторазових прискорювачів. Запуск відбувся з легендарного Космічного центру імені Кеннеді у Флориді. Пряма трансляція події велася в мережі X, інформує «Главком».

Головним завданням цього польоту було виведення на геостаціонарну орбіту гігантського супутника ViaSat-3 F3.

Вага апарата: близько 6,5 тонн.

Призначення: розширення широкосмугового інтернет-покриття в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Повідомляється, що цей супутник став фінальним елементом угруповання ViaSat-3, яке тепер забезпечуватиме стабільний зв'язок на величезній частині земної кулі.

Falcon Heavy є однією з найпотужніших діючих ракет-носів у світі, здатною виводити в космос надзвичайно важкі вантажі. На низьку опорну орбіту вона може вивести вантаж масою 63 800 кг. При запуску на геоперехідну орбіту цей показник становить 26 700 кг.

