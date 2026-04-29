США успішно вивели на орбіту надважку ракету Falcon Heavy (відео)
Компанія Ілона Маска SpaceX успішно здійснила запуск однієї з найпотужніших ракет у світі — Falcon Heavy. Це перший старт надважкого носія за останні два роки, який завершився не лише виведенням цінного вантажу, а й філігранним поверненням багаторазових прискорювачів. Запуск відбувся з легендарного Космічного центру імені Кеннеді у Флориді. Пряма трансляція події велася в мережі X, інформує «Главком».
Головним завданням цього польоту було виведення на геостаціонарну орбіту гігантського супутника ViaSat-3 F3.
- Вага апарата: близько 6,5 тонн.
- Призначення: розширення широкосмугового інтернет-покриття в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.
Liftoff of Falcon Heavy! pic.twitter.com/Lc1l0brLwK— SpaceX (@SpaceX) April 29, 2026
Повідомляється, що цей супутник став фінальним елементом угруповання ViaSat-3, яке тепер забезпечуватиме стабільний зв'язок на величезній частині земної кулі.
«Главком» писав, що тривале перебування у невагомості – це не лише романтика польоту, а й важке випробування для організму. Астронавтка Крістіна Кох, яка стала однією з ключових фігур майбутніх місячних місій, продемонструвала складний процес реабілітації після повернення на Землю.
Нагадаємо, 10 квітня приблизно о 20.00 за місцевим часом астронавти місячної місії приводнилися в Тихому океані біля берегів Каліфорнії.
На борту Orion перебували четверо астронавтів: Рід Вайсман, Віктор Гловер, Крістіна Кох та Джеремі Гансен. Ця команда вже стала символом нової ери в космонавтиці: Гловер є першим темношкірим астронавтом у подібній місії, Кох – першою жінкою, а Гансен – першим представником Канади, який вирушив у глибокий космос.
Коментарі — 0