США успішно вивели на орбіту надважку ракету Falcon Heavy (відео)

Лариса Голуб
Запуск відбувся з Космічного центру імені Кеннеді у Флориді
фото: скрин з відео

SpaceX Ілона Маска вперше з 2024 року запустила надважку ракету Falcon Heavy

Компанія Ілона Маска SpaceX успішно здійснила запуск однієї з найпотужніших ракет у світі — Falcon Heavy. Це перший старт надважкого носія за останні два роки, який завершився не лише виведенням цінного вантажу, а й філігранним поверненням багаторазових прискорювачів. Запуск відбувся з легендарного Космічного центру імені Кеннеді у Флориді. Пряма трансляція події велася в мережі X, інформує «Главком».

Головним завданням цього польоту було виведення на геостаціонарну орбіту гігантського супутника ViaSat-3 F3.

  • Вага апарата: близько 6,5 тонн.
  • Призначення: розширення широкосмугового інтернет-покриття в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Повідомляється, що цей супутник став фінальним елементом угруповання ViaSat-3, яке тепер забезпечуватиме стабільний зв'язок на величезній частині земної кулі.

Falcon Heavy є однією з найпотужніших діючих ракет-носів у світі, здатною виводити в космос надзвичайно важкі вантажі. На низьку опорну орбіту вона може вивести вантаж масою 63 800 кг. При запуску на геоперехідну орбіту цей показник становить 26 700 кг. 

«Главком» писав, що тривале перебування у невагомості – це не лише романтика польоту, а й важке випробування для організму. Астронавтка Крістіна Кох, яка стала однією з ключових фігур майбутніх місячних місій, продемонструвала складний процес реабілітації після повернення на Землю.

Нагадаємо, 10 квітня приблизно о 20.00 за місцевим часом астронавти місячної місії приводнилися в Тихому океані біля берегів Каліфорнії.

На борту Orion перебували четверо астронавтів: Рід Вайсман, Віктор Гловер, Крістіна Кох та Джеремі Гансен. Ця команда вже стала символом нової ери в космонавтиці: Гловер є першим темношкірим астронавтом у подібній місії, Кох – першою жінкою, а Гансен – першим представником Канади, який вирушив у глибокий космос.

Коментарі — 0

Читайте також

ГУР розкрило параметри нової ракети РФ «Ковьор»
Ракета з авіабомбою. Розвідка розкрила «начинку» нової розробки РФ
27 квiтня, 10:25
Ілон Маск представив новий захищений месенджер XChat
Ілон Маск представив новий захищений месенджер XChat
25 квiтня, 06:50
Українці зможуть побачити пік зорепаду Ліриди
Пік зорепаду Ліриди в Україні: коли і як спостерігати
22 квiтня, 22:34
Астронавти місячної місії повертаються додому
Місячна місія: астронавти повертаються додому
7 квiтня, 09:10
Іранські ракети та безпілотники продовжують завдавати ударів по Ізраїлю та країнах Перської затоки
Іран відновлює ракетні бази за лічені години попри удари – ЗМІ
7 квiтня, 04:23
Олександру Леонову було 74 роки
Помер творець ракети «Циркон», якою РФ атакує Україну (фото)
5 квiтня, 21:17
NYT: Іран оперативно відновлює ракетні бункери після авіаударів
NYT: Іран оперативно відновлює ракетні бункери після авіаударів
3 квiтня, 23:56
Зеленський зазначив, що Україна відчуває дефіцит антибалістичних ракет
Зеленський назвав одне з найскладніших завдань для оборонної галузі України
3 квiтня, 12:46
Місячна місія має встановити одразу кілька рекордів
NASA втратило зв’язок з астронавтами місячної місії: що відомо про стан екіпажу
2 квiтня, 15:00

США успішно вивели на орбіту надважку ракету Falcon Heavy (відео)
США нададуть $100 млн на ремонт укриття на ЧАЕС
Пожежа на нафтоперекачувальній станції «Перм» – перші супутникові знімки
«Росіянам це не сподобається». Набіулліна вказала на єдине джерело фінансування економіки РФ
США вдарили санкціями по Ірану: під обмеження потрапили десятки компаній і осіб
Об'єднані Арабські Емірати виходять з ОПЕК: названо дату

Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу – журналіст
Сьогодні, 17:46
«Кривбас» і «Динамо» після історичного поєдинку розділили призи туру Прем'єр-ліги
Сьогодні, 17:18
Усередині молочної галузі відбувся розкол: деталі
Сьогодні, 16:47
Нові та вживані авто: що найчастіше купували українці у І кварталі
Сьогодні, 16:10
ЮНЕСКО виділить понад мільйон доларів на відновлення заповідника «Хортиця»
Сьогодні, 15:28
Данія інвестує в український агросектор: що домовилися будувати разом
Сьогодні, 14:03

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
