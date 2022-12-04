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Соратник Зеленського: Китай допомагає геноциду українського народу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Соратник Зеленського: Китай допомагає геноциду українського народу
Росія активно вивозить з Китаю вантажі невідомого походження
фото з відкритих джерел

Головний дипломат провладної партії оцінив поведінку Китаю та Індії у контексті війни в Україні

Китай купує в Росії нафту й газ, отже фінансово сприяє їй у війні проти України. Про це в інтерв’ю «Главкому» сказв голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

«Якщо Китай допомагає фінансово Росії, купуючи її нафту і газ, і тим само фінансуючи її воєнну машину, то він допомагає скоєнню геноциду щодо українського народу. З моральної точки зору це має такий вигляд», – сказав Мережко.

За словами нардепа, є дві категорії санкцій: первинні санкції, що запровадили США та Євросоюз, та вторинні, що стосуються тих держав, які допомагають Росії уникати первинних санкцій. Але це питання дуже складне політично, бо іноді так можна зіпсувати відносини з іншими країнами.

Нагадаємо, президент Євроради Шарль Мішель під час візиту до Пекіна закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна вплинути на Росію у питанні війни в Україні.

Раніше повідомлялося, що Росія активно вивозить з Китаю вантажі невідомого походження. Крім того, з’явилась інформація, що Китай попросив США заблокувати передачу Україні винищувачів.

До слова, нещодавно президент Франції Еммануель Макрон на полях саміту G20 зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Під час розмови французький лідер просив переконувати президента Росії Володимира Путіна подумати про реальні переговори з Україною для завершення війни. 

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Теги: санкції росія президент посольство переговори партії Китай

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