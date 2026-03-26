Китайські туристи не їдуть до РФ навіть за наявності безвізу: причина

«Росія залишається неконкурентною туристичною дестинацією, яка не здатна запропонувати якісний сервіс»

Попри запровадження безвізового режиму, Росії не вдалося зробити країну більш привабливою для іноземних туристів, зокрема з Китаю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

«Російські туроператори покладали великі надії на зростання потоку туристів із КНР вже з грудня, однак очікуваного ефекту не сталося. Попри те, що Китай формально залишається серед лідерів за кількістю відвідувачів, реальні обсяги не відповідають прогнозам галузі», – йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, експерти також відзначають, що Росія не виграє й від глобальних геополітичних змін. Навіть на тлі нестабільності на Близькому Сході туристи не переорієнтовуються на російські напрямки, а обирають альтернативи з теплим кліматом, такі як Туреччина, Таїланд чи Єгипет.

«Фахівці ринку наголошують, що проблема має системний характер: Росія залишається неконкурентною туристичною дестинацією, яка не здатна запропонувати ані якісний сервіс, ані привабливий продукт для міжнародного туриста. Обмежена інфраструктура, відсутність повноцінних курортів світового рівня та загальні безпекові ризики роблять країну малопривабливою навіть попри спрощення візового режиму. У результаті іноземні туристи, зокрема китайські, обирають більш комфортні, безпечні та передбачувані напрямки», – наголошує Служба зовнішньої розвідки.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін підписав указ про безвізовий в’їзд для громадян Китаю. Китайські громадяни можуть перебувати в Росії до 30 днів з туристичною та діловою метою.

До слова, Європейський Союз ухвалив нову п’ятирічну стратегію у сфері міграції та візової політики, в якій Росія та Білорусь фактично розглядаються як ворожі держави. Хоча у візовій частині документа ці країни не згадуються безпосередньо, формулювання стратегії дають підстави для значного посилення обмежень, і подальша видача віз їхнім громадянам може вважатися недоцільною з міркувань безпеки.