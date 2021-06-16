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    Китай відправить перших космонавтів на свою орбітальну станцію

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    Космонавти вирушать до виведеного на орбіту базового модуля &laquo;Тяньхе&raquo;, щоб почати будівництво і розширення нової орбітальної станції - Китай відправить перших космонавтів на свою орбітальну станцію
    Космонавти вирушать до виведеного на орбіту базового модуля «Тяньхе», щоб почати будівництво і розширення нової орбітальної станції
    Фото: Depositphotos

    Китайські космонавти здійснять пілотовану космічну місію «Шеньчжоу-12»

    Запуск першого китайського пілотованого корабля «Шеньчжоу-12» до споруджуваної орбітальної станції «Тяньгун» призначений на четвер, 17 червня, повідомляє інформаційне агентство «Сіньхуа» з посиланням на канцелярію програми пілотованої космонавтики Китаю.

    «Китайські космонавти Не Хайшен, Лю Бомін і Тан Хунбо здійснять пілотовану космічну місію «Шеньчжоу-12». Командиром екіпажу буде Не Хайшен», - заявили в канцелярії.

    Космонавти вирушать до виведеного на орбіту базового модуля «Тяньхе», щоб почати будівництво і розширення нової орбітальної станції.

    За планами Китайського національного космічного управління (CNSA), будівництво станції «Тяньгун» має завершитися в 2022 році, коли до неї пристикують лабораторний модуль «Веньтянь» та дослідницький «Ментянь».

    В 2025 році Китай також запустить автоматизований модуль «Сюньтянь», який буде займатися астрофізичними дослідженнями і періодично пристиковуватися до «Тяньгун».

    До слова, нещодавно компанія SpaceX американського винахідника Ілона Маска здійснила успішний запуск ракетоносія Falcon 9 в рамках 18 космічної місії з початку цього року. Ракета вивела на орбіту Землі супутник SiriusXM-8 (SXM-8).

    Нагадаємо, 5 червня, космічна вантажівка компанії SpaceX стикувалася з Міжнародною космічною станцією.

    Як повідомлялося ракета-носій Falcon 9 з вантажною місією корабля Dragon до Міжнародної космічної станції стартувала 4 червні у Флориді. «Вантажівка» привезла на МКС 3,3 тонни продовольства, а також обладнання і матеріали для проведення десятків наукових експериментів екіпажем станції.

    Теги: Китай будівництво космонавти SpaceX ракета
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    Китай відправить перших космонавтів на свою орбітальну станцію