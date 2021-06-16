Китай відправить перших космонавтів на свою орбітальну станцію

Космонавти вирушать до виведеного на орбіту базового модуля «Тяньхе», щоб почати будівництво і розширення нової орбітальної станції

Китайські космонавти здійснять пілотовану космічну місію «Шеньчжоу-12»

Запуск першого китайського пілотованого корабля «Шеньчжоу-12» до споруджуваної орбітальної станції «Тяньгун» призначений на четвер, 17 червня, повідомляє інформаційне агентство «Сіньхуа» з посиланням на канцелярію програми пілотованої космонавтики Китаю.

«Китайські космонавти Не Хайшен, Лю Бомін і Тан Хунбо здійснять пілотовану космічну місію «Шеньчжоу-12». Командиром екіпажу буде Не Хайшен», - заявили в канцелярії.

Космонавти вирушать до виведеного на орбіту базового модуля «Тяньхе», щоб почати будівництво і розширення нової орбітальної станції.

За планами Китайського національного космічного управління (CNSA), будівництво станції «Тяньгун» має завершитися в 2022 році, коли до неї пристикують лабораторний модуль «Веньтянь» та дослідницький «Ментянь».

В 2025 році Китай також запустить автоматизований модуль «Сюньтянь», який буде займатися астрофізичними дослідженнями і періодично пристиковуватися до «Тяньгун».

До слова, нещодавно компанія SpaceX американського винахідника Ілона Маска здійснила успішний запуск ракетоносія Falcon 9 в рамках 18 космічної місії з початку цього року. Ракета вивела на орбіту Землі супутник SiriusXM-8 (SXM-8).

Нагадаємо, 5 червня, космічна вантажівка компанії SpaceX стикувалася з Міжнародною космічною станцією.

Як повідомлялося ракета-носій Falcon 9 з вантажною місією корабля Dragon до Міжнародної космічної станції стартувала 4 червні у Флориді. «Вантажівка» привезла на МКС 3,3 тонни продовольства, а також обладнання і матеріали для проведення десятків наукових експериментів екіпажем станції.