Греція висунула вимогу Україні через морський дрон біля своїх берегів

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Афіни направили дипломатичний протест та закликали Київ не допускати подібних інцидентів у майбутньому

Греція офіційно звернулася до України з дипломатичним протестом після того, як біля грецького острова Лефкада рибалки виявили морський безпілотник. Афіни заявили про загрозу для судноплавства та висунули вимогу до Києва щодо подальших дій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Kathimerini.

У документі Афіни наголосили, що безпілотне надводне судно, яке виявили у територіальних водах країни, становило потенційну небезпеку для цивільного судноплавства.

«Безпілотне надводне судно, виявлене в грецьких територіальних водах, серйозно загрожувало морському судноплавству та могло спричинити жертви серед мирних громадян. Воно також могло завдати незліченні збитки навколишньому середовищу», – йдеться у протесті.

Також у Греції висловили занепокоєння через можливе поширення бойових дій на акваторію Середземного моря. «Перенесення військових операцій до Середземномор'я, на велику відстань від фактичного фронту війни, ставить під загрозу нашу національну безпеку, а наша національна економіка зазнає вирішального удару», – зазначила грецька сторона.

Окремо Афіни заявили, що право України на самооборону не може бути виправданням для подібних дій за межами зони бойових дій.

У зв'язку з інцидентом Греція висловила рішучу незгоду з появою безпілотника у своїх територіальних водах та закликала Україну утриматися від подібних дій надалі.

Крім того, грецька сторона вимагає вивести із Середземного моря всі морські безпілотники цього типу, які можуть залишатися в акваторії. Наразі українська сторона публічно не коментувала дипломатичний протест Афін.

Нагадаємо, поблизу берегів грецького острова Лефкада в Іонічному морі було виявлено безпілотний морський апарат Magura V3, який був оснащений детонаторами, але не мав вибухівки. Чорний морський дрон помітили рибалки біля мису Дукато всередині прибережної печери. Двигун апарата на момент виявлення все ще працював. Судно було оснащене сучасними антенами та системами зв’язку.



Українська сторона тоді заявила, що наразі немає жодних доказів того, що безпілотний катер, виявлений біля берегів Греції, пов’язаний з українськими операторами.