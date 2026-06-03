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Трамп назвав термін завершення блокади Ормузької протоки

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Трамп назвав термін завершення блокади Ормузької протоки
Блокада Ормузької протоки добігає кінця
фото: Reuters
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Президент США заявив про прогрес у переговорах з Іраном, але не виключив, що обмеження можуть діяти ще кілька місяців

Президент США Дональд Трамп припустив, що блокада навколо Ормузької протоки може тривати до початку вересня, однак вважає такий сценарій малоймовірним. За його словами, переговори між Вашингтоном і Тегераном розвиваються швидко, тому ситуацію можуть врегулювати значно раніше. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю Трампа New York Post.

Американський президент розповів, що одним із головних питань під час контактів між США та Іраном залишається відновлення нормального судноплавства через Ормузьку протоку.

За словами Трампа, меморандум про взаєморозуміння між сторонами може відкрити шлях до розблокування морського маршруту вже найближчим часом.

Водночас глава Білого дому не став категорично відкидати варіант, за якого обмеження збережуться до Дня праці у США. Цього року свято припадає на 7 вересня.

«Я не знаю. Тобто, я думаю, що це може бути, але я вважаю це малоймовірним. Я думаю, що ми це отримаємо. Я думаю, що це вирішиться досить швидко», – заявив Трамп.

Президент США також визнав, що переговорний процес неодноразово стикався з труднощами. Зокрема, сторони мали розбіжності щодо окремих питань, а також затримки в обміні повідомленнями.

Попри це Трамп позитивно оцінив хід переговорів. За його словами, діалог із Тегераном «швидко розвивається», а шанси на досягнення домовленостей залишаються високими.

Ормузька протока є одним із найважливіших морських шляхів у світі. Через неї проходить значна частина глобального експорту нафти та скрапленого природного газу. Саме тому будь-які перебої із судноплавством у цьому районі безпосередньо впливають на світові енергетичні ринки та ціни на нафту.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп неодноразово заявляв про готовність до прямих переговорів з Іраном та закликав Тегеран укласти нову угоду зі Сполученими Штатами. Після завершення війни між Ізраїлем та Іраном президент США також висловлював сподівання на швидке відновлення діалогу між країнами та стверджував, що Вашингтон зацікавлений у дипломатичному врегулюванні суперечностей. Водночас офіційних переговорів між США та новим керівництвом Ірану наразі не оголошували.

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Теги: Іран війна США

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