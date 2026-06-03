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Петербург залишився без мобільного інтернету: причина

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Петербург залишився без мобільного інтернету: причина
Жителі Петербурга поскаржилися на масштабний збій через форум Путіна
фото: Reuters
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Жителі міста пов'язали масштабний збій зі зв'язком із приїздом Путіна на головний економічний форум Росії

У Санкт-Петербурзі в перший день Петербурзького міжнародного економічного форуму стався масштабний збій мобільного інтернету. Мешканці міста пов'язують проблеми зі зв'язком із заходами безпеки через приїзд російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр протидії дезінформації.

Як зазначили в ЦПД, жителі Петербурга масово скаржаться на відсутність доступу до сайтів, перебої в роботі мобільних застосунків та нестабільне функціонування навіть тих ресурсів, які належать до так званих «білих списків».

Петербург залишився без мобільного інтернету: причина фото 1
фото: ЦПД

За інформацією Центру, кількість звернень щодо проблем зі зв'язком продовжує зростати з кожною годиною. Водночас самі петербуржці припускають, що повноцінний мобільний інтернет може бути відсутнім протягом усього часу проведення форуму – щонайменше три доби.

«Тобто заради безпеки російського диктатора цілому місту відключають мобільний інтернет саме під час головного «економічного» заходу року», – наголосили у Центрі протидії дезінформації.

У ЦПД зазначили, що Петербурзький міжнародний економічний форум залишається головною іміджевою вітриною Кремля для іноземних делегацій та бізнесу.

За оцінкою Центру, російська влада роками витрачала значні бюджетні кошти на проведення цього заходу, намагаючись продемонструвати іноземним гостям образ стабільної економіки та сприятливого інвестиційного клімату.

«Кремль роками вкладає колосальні бюджетні ресурси у «ПМЕФ», аби створити для іноземних гостей образ Gуспішної Росії», стабільної економіки та привабливого інвестиційного клімату. Натомість гості форуму побачать реальність країни, що зіштовхнулася з наслідками розвʼязання агресивної війни проти України», – підкреслили у ЦПД.

Нагадаємо, Петербурзький міжнародний економічний форум (ПМЕФ) вважається головним економічним заходом Росії та часто позиціонується Кремлем як аналог Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Попри повномасштабну війну проти України, міжнародні санкції та скорочення присутності західного бізнесу, російська влада продовжує використовувати форум для демонстрації нібито стабільності економіки та збереження міжнародних контактів.

Цьогоріч серед гостей ПМЕФ заявлені представники Саудівської Аравії, ОПЕК, американські політичні коментатори, німецький бізнесмен Томас Брух, а також інтернет-інфлюенсер Ендрю Тейт. 

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Теги: путін інтернет

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