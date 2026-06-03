Атака на нафтовий термінал в Петербурзі: супутниковий знімок з наслідками удару

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Петербурзький нафтовий термінал є одним із ключових об'єктів нафтової інфраструктури Росії на Балтійському напрямку

З`явився супутниковий знімок пожежі на Петербурзькому нафтовому терміналі, який вранці 3 червня атакували українські безпілотники. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Схеми».

На знімку з супутника Planet Labs за 3 червня, який є у розпорядженні журналістів, видно масштабну пожежу на території терміналу.

Петербурзький нафтовий термінал розташований на південному сході Петербурга. Згідно з сайтом компанії, він є одним із найбільших терміналів з перевалки наливних вантажів у Балтійському регіоні. На його території розташований 21 резервуар для зберігання нафтопродуктів, а загальна пропускна спроможність терміналу становить 12,5 мільйонів тонн на рік.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження Петербурзького нафтового терміналу та низки важливих об'єктів ворога у ніч проти 3 червня.

Петербурзький нафтовий термінал є одним із ключових об'єктів нафтової інфраструктури Росії на Балтійському напрямку. Через нього здійснюються перевалка, зберігання та відвантаження нафтопродуктів.

До слова, у Санкт-Петербурзі 3 червня стартує Петербурзький міжнародний економічний форум (ПМЕФ), який у Росії називають аналогом Давоського форуму. Водночас напередодні відкриття заходу місто атакували безпілотники, а на Петербурзькому нафтовому терміналі спалахнула пожежа.

Вогонь охопив частину резервуарного парку, а густий чорний дим було видно з різних районів міста. Опубліковані в мережі фото та відео свідчать, що займання продовжувало поширюватися вже після перших повідомлень про атаку.

Зауважимо, що Москва відреагувала на масштабний колапс, який стався у повітряному просторі та на інфраструктурних об'єктах Санкт-Петербурга в ніч на 3 червня. Коментуючи ураження паливних об'єктів напередодні головного економічного форуму Росії, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що дії російської армії проти України «мають системний характер».