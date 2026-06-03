Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Омбудсменка ЛНР» задокументувала черговий воєнний злочин Росії

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
«Омбудсменка ЛНР» задокументувала черговий воєнний злочин Росії
Україні вдалося повернути додому понад 2100 дітей, яких незаконно вивезла Росія
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Окупаційна адміністрація цинічно прикриває цей воєнний злочин пропагандистськими гаслами 

Російська окупаційна адміністрація продовжує фіксувати власні воєнні злочини на тимчасово захоплених територіях України. Представники загарбників відкрито прозвітували про чергову хвилю незаконного вивезення та примусової асиміляції українських дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

За словами так званої «дитячої омбудсменки ЛНР» Інни Швенк, лише з початку 2026 року щонайменше 24 українські дитини з тимчасово окупованої Луганської області були незаконно передані під опіку або офіційно усиновлені в «інші регіони Росії».

Окупанти традиційно використовують цинічне прикриття для виправдання своїх дій:

  • Пропагандистська ширма: Злочинні дії подаються під виглядом впровадження «сімейнозберігаючого підходу».
  • Реальна мета: Під виглядом «влаштування у сім’ї» Кремль реалізує цілеспрямовану політику депортації, стирання української ідентичності та асиміляції українського майбутнього покоління.
  • Вертикаль злочину: Окупаційні гауляйтери на місцях напряму координують масове вивезення дітей із вищим політичним керівництвом Російської Федерації.

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що подібні публічні звіти колаборантів є прямим та незаперечним доказом системних злочинів РФ проти людяності. Будь-які спроби легалізувати або замаскувати вивезення неповнолітніх українців є грубим порушенням Женевських конвенцій та міжнародного права.

Зауважимо, станом на червень 2026 року Україна офіційно верифікувала та підтвердила депортацію або примусове переміщення 20 570 українських дітей. Цю інформацію збирає та аналізує спеціальна Міжвідомча комісія при Міністерстві юстиції України.

Нагадаємо, що саме за незаконну депортацію та примусове переміщення українських дітей з окупованих територій Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі раніше видав міжнародні ордери на арешт російського диктатора Володимира Путіна та російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової, яка безпосередньо курує дії своїх маріонеток у «ЛНР».

До слова, президент Зеленський зазначив, що до коаліції, яка займається поверненням депортованих у Росію українських дітей, увійшли вже 40 держав, однак важливо, щоб до цього переліку доєдналися також і великі країни. 

Раніше керівник делегації Естонії в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Кадрі Талі закликала асамблею скласти конкретний план дій щодо порятунку вивезених з України до Росії дітей.

Читайте також:

Теги: росія діти депортація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін жодної зі своїх цілей не досяг
«Дело в украинском конфликте идет к завершению». Путін змінює риторику: до чого готуватися нам
10 травня, 15:29
Кожна деталь параду Путіна підкреслює, що ресурс «непереможності» повністю вичерпано
Путін в облозі власних страхів: що показав парад 9 травня
11 травня, 16:36
Євродепутат обіцяє допомогу у пошуку житла та персональні запрошення на форум
Євродепутат вербує колег для поїздки до Росії на форум Путіна – Politico
7 травня, 09:55
Посол Росії Євген Станіславов виходить з будівлі МЗС Угорщини 14 травня 2026 рік
Угорщина влаштувала жорсткий прийом послу Росії: подробиці
14 травня, 16:57
Пожежа на Рязанському нафтопереробному заводі після атаки безпілотників
Рязанський НПЗ у вогні: Росію масовано атакують безпілотники
15 травня, 03:20
Наслідки атак російських безпілотників на Дніпропетровщину
Дніпропетровщина під ударами РФ: є загиблі та поранені
18 травня, 01:10
Росіяни продовжують свою штурмову активність на тих напрямках, які для них ключові, каже Зеленський
Зеленський розповів, чи дотримується РФ тиші на фронті, і пояснив, як діятиме Україна
10 травня, 19:35
Останнім часом Україна почала відвойовувати території
Росія почала втрачати позиції в Україні – The Economist
17 травня, 19:52
Українські дрони змусили РФ терміново захищати Каспійське море
Кремль визнав нову загрозу для нафтової інфраструктури РФ
20 травня, 18:32

Соціум

«Омбудсменка ЛНР» задокументувала черговий воєнний злочин Росії
«Омбудсменка ЛНР» задокументувала черговий воєнний злочин Росії
У Санкт-Петербурзі через наліт дронів масово затримуються та скасовуються авіарейси
У Санкт-Петербурзі через наліт дронів масово затримуються та скасовуються авіарейси
Трамп депортував 900 тисяч мігрантів – і це вже б'є по економіці США
Трамп депортував 900 тисяч мігрантів – і це вже б'є по економіці США
Обвинувачений у торгівлі людьми Ендрю Тейт став почесним гостем у Росії
Обвинувачений у торгівлі людьми Ендрю Тейт став почесним гостем у Росії
Нові атаки на Київ видали проблему, яку Кремль намагається приховати – WP
Нові атаки на Київ видали проблему, яку Кремль намагається приховати – WP
Держсекретар США анонсував посилення санкційного тиску на нафтову галузь РФ
Держсекретар США анонсував посилення санкційного тиску на нафтову галузь РФ

Новини

Росія ховає атомні субмарини Північного флоту під антидроновими сітками
Сьогодні, 08:38
Спікер польського Сейму закликав не загострювати суперечки з Україною
Сьогодні, 08:06
Бундестаг розкритикував ультраправих за поїздку до Росії
Вчора, 13:57
«Росія вичавлює з себе останні сили». Посол Євросоюзу прокоментувала масований удар по Україні
Вчора, 11:56
«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
1 червня, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
1 червня, 13:48

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua