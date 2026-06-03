«Омбудсменка ЛНР» задокументувала черговий воєнний злочин Росії

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Окупаційна адміністрація цинічно прикриває цей воєнний злочин пропагандистськими гаслами

Російська окупаційна адміністрація продовжує фіксувати власні воєнні злочини на тимчасово захоплених територіях України. Представники загарбників відкрито прозвітували про чергову хвилю незаконного вивезення та примусової асиміляції українських дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

За словами так званої «дитячої омбудсменки ЛНР» Інни Швенк, лише з початку 2026 року щонайменше 24 українські дитини з тимчасово окупованої Луганської області були незаконно передані під опіку або офіційно усиновлені в «інші регіони Росії».

Окупанти традиційно використовують цинічне прикриття для виправдання своїх дій:

Пропагандистська ширма: Злочинні дії подаються під виглядом впровадження «сімейнозберігаючого підходу».

Злочинні дії подаються під виглядом впровадження «сімейнозберігаючого підходу». Реальна мета: Під виглядом «влаштування у сім’ї» Кремль реалізує цілеспрямовану політику депортації, стирання української ідентичності та асиміляції українського майбутнього покоління.

Під виглядом «влаштування у сім’ї» Кремль реалізує цілеспрямовану політику депортації, стирання української ідентичності та асиміляції українського майбутнього покоління. Вертикаль злочину: Окупаційні гауляйтери на місцях напряму координують масове вивезення дітей із вищим політичним керівництвом Російської Федерації.

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що подібні публічні звіти колаборантів є прямим та незаперечним доказом системних злочинів РФ проти людяності. Будь-які спроби легалізувати або замаскувати вивезення неповнолітніх українців є грубим порушенням Женевських конвенцій та міжнародного права.

Зауважимо, станом на червень 2026 року Україна офіційно верифікувала та підтвердила депортацію або примусове переміщення 20 570 українських дітей. Цю інформацію збирає та аналізує спеціальна Міжвідомча комісія при Міністерстві юстиції України.

Нагадаємо, що саме за незаконну депортацію та примусове переміщення українських дітей з окупованих територій Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі раніше видав міжнародні ордери на арешт російського диктатора Володимира Путіна та російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової, яка безпосередньо курує дії своїх маріонеток у «ЛНР».

До слова, президент Зеленський зазначив, що до коаліції, яка займається поверненням депортованих у Росію українських дітей, увійшли вже 40 держав, однак важливо, щоб до цього переліку доєдналися також і великі країни.

Раніше керівник делегації Естонії в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Кадрі Талі закликала асамблею скласти конкретний план дій щодо порятунку вивезених з України до Росії дітей.