Кліматичний «коктейль Молотова» спалахнув у Європі: де вирує смертоносна спека

Аномальна спека цього літа є проблемою для Європи

Масштабні пожежі охопили Європу: Південна частина потерпає від смертельної спеки, температура перевищує 40°C

Південна Європа потерпає від надзвичайної спеки, яка перевищує 40°C. Вчені назвали таку температуру «коктейлем Молотова» для кліматичних умов, що підживлює численні лісові пожежі по всьому Середземномор'ю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Як зазначає видання, по території всієї Європи спека призвела до низки трагедій, зокрема:

В Італії, де температура у Флоренції, як очікується, сягне 40°C, чотирирічний хлопчик помер від теплового удару. У семи великих містах оголошено «червоний» рівень небезпеки.

У Франції оголошено попередження про спеку для понад половини країни, а 12 адміністративних одиниць перебувають на найвищому «червоному» рівні. Влада повідомила, що в результаті найбільшої пожежі з 1949 року загинула одна людина, а 20 пожежників та п'ятеро цивільних отримали поранення.

В Іспанії метеорологічне агентство Aemet попередило про «надзвичайну небезпеку» в Сарагосі та Країні Басків. Пожежі в Леоні та Саморі змусили понад 1000 людей залишити свої домівки, а в Галісії продовжують горіти великі території, що загрожують об’єкту всесвітньої спадщини Лас-Медулас.

На Балканах пожежі в Хорватії, Албанії та Чорногорії також призвели до евакуації населення.

Крістіна Сантін Нуньо, фахівець з пожежної безпеки, пояснила, що велика кількість пожеж була «очікуваною» після вологої весни, що сприяла росту рослин, за якою настала екстремальна спека та сильні вітри.

«Якщо додати до цього відносно легку можливість того, що іскра може десь запалити пожежу… у нас є всі інгредієнти для «коктейлю Молотова», який ми зараз бачимо», – зауважила вона.

Європа нагрівається майже вдвічі швидше, ніж у середньому у світі, що, за словами експертів, створює умови для пожеж, які стають ширшими, інтенсивнішими та небезпечнішими.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко опублікувала прогноз погоди, у якому зазначила, що найближчим часом погода в Україні не зазнаватиме особливих змін, передає «Главком».

Однак, за словами Діденко, вже зовсім скоро може посилитись спека, але згодом прийде похолодання.