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В Україні сонячно, але подекуди дощитиме: погода на 23 липня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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В Україні сонячно, але подекуди дощитиме: погода на 23 липня
Прогноз погоди на 23 липня
фото: glavcom.ua

Утримається по-літньому тепла погода

У середу, 23 липня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, а в деяких регіонах дощі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні очікуються, за даними синоптиків, вдень на Лівобережжі короткочасний дощ, грозу, місцями град та шквали 15-20 м/с.

Температура у західних та північних областях вночі 14-19°, вдень 23-28°; на решті території вночі 18-23°, вдень 27-32°.

В Україні сонячно, але подекуди дощитиме: погода на 23 липня фото 1

На Київщині та в столиці мінлива хмарність. Без опадів. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 23-28°; у Києві вночі 17-19°, вдень 26-28°.

Цього тижня, з 21 до 27 липня у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, у Театрі на Михайлівській відбудеться прем'єра вистави «Кава перших побачень», це ніжна й водночас болісна історія про те, як війна проникає навіть у найінтимніші й найтепліші куточки юності. У музеї-квартирі П. Г. Тичини добігає кінця робота персональної виставки іконописних образів художниці Ірини Луценко.

Для поціновувачів музики цього тижня свої концерти готують Positiff та гурт «Друга Ріка». Для тих, хто любить гумор – заплановано традиційні вечірні стендапи.

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Теги: прогноз погоди погода

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