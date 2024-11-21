Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Південнокорейська розвідка оцінила чисельність військ КНДР на Курщині

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Південнокорейська розвідка оцінила чисельність військ КНДР на Курщині
Деякі північнокорейські військові вже беруть участь у бойових діях проти Сил оборони України
фото: Korea News Service via AP

Північна Корея поставила РФ додаткову зброю для війни в Україні

Приблизно 10 900 солдатів із Північної Кореї перебувають у Курській області Росії. Вони діють у складі повітряно-десантних і морських підрозділів РФ. Про це пише Reuters із покликанням на дані розвідки Південної Кореї.

Член парламентського комітету з розвідки Лі Сон Квен з полкликанням на дані Національної розвідувальної служби повідомив, що деякі північнокорейські військові вже беруть участь у бойових діях проти Сил оборони України.

Північна Корея також поставила додаткову зброю для війни в Україні, зокрема самохідні гаубиці та реактивні системи залпового вогню».

Розвідка Південної Кореї активно працює над з'ясуванням точних втрат серед північнокорейських військ, а також вивчає питання можливих здач у полон. Однак наразі щодо цих питань надходять суперечливі дані.

Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський заявив, що чисельність військ КНДР, розміщених на території Росії, сягнула 11 тис. Однак їх кількість незабаром може збільшитися до 100 тис. солдатів. 

Між тим, російська армія уже кілька місяців збирає сили для майбутнього контрнаступу та витіснення Збройних сил України з російської території. Однак чисельність військового угруповання росіян у Курській області не є катастрофічною, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). 

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін хоче встигнути відбити Курську область в ЗСУ до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, тобто до 20 січня.

До слова, ЗСУ завдяки операції у Курській області вдалося взяти багато окупантів у полон та стягнути чимало російської техніки з території України.

Читайте також:

Теги: Курщина Південна Корея розвідка Північна Корея війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі обвинувачений нардеп Андрій Одарченко (ліворуч) у бігах: він дивовижним чином, без паспортів та телефонів, у вересні пересік держкордон
Як Мустафа Найєм здавав депутатів. Екслюзивні подробиці скандальної справи про хабар Судові хроніки
Вчора, 14:30
Україна в жовтні втратила найбільше територій за останній рік
РФ у жовтні захопила більше території, ніж в будь-який місяць із середини 2022 року – The Telegraph
12 листопада, 09:47
У Кремлі говорять про готовність до жорсткої співпраці з новою адміністрацією США
Росія дала зрозуміти Трампу: війна – це і є їхній національний інтерес
8 листопада, 21:14
Азербайджан не спільником Росії у цій війні, але й не можна сказати, що він став союзником України
Геополітичний шпагат Азербайджану перетворився на дрейф у бік Росії
1 листопада, 11:02
Український військовий Максим був командиром групи та отримав поранення на Донеччині
Втратив зір та ногу при захисті Часового Яру. Як лікарі допомагають 24-річному військовому
31 жовтня, 21:48
Кучма назвав два способи, як Україна могла уникнути війни
Кучма назвав вчинок Зеленського, після якого Путін вирішив йти війною на Київ
29 жовтня, 13:21
У Києві зафіксовано падіння уламків дронів в Соломʼянському та Святошинському районах
Потрощені вікна, спалені авто: фото наслідків атаки ворожих дронів на Київ
29 жовтня, 08:29
Мішенню для ворога стало одне з поштових відділень у Краматорському районі
На Донеччині окупанти вдарили по відділенню «Нової пошти»: є загиблі та поранені
24 жовтня, 21:07
Триває 974-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 24 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
24 жовтня, 08:01

Соціум

Угорщина розгорне ППО поблизу кордону з Україною
Угорщина розгорне ППО поблизу кордону з Україною
Стало відомо, скільки ракет накопичила Росія
Стало відомо, скільки ракет накопичила Росія
«Не допомога, а знущання». Жителі Білгородської області отримали вогнегасники від влади
«Не допомога, а знущання». Жителі Білгородської області отримали вогнегасники від влади
Як удари далекобійною зброєю по Росії змінять характер війни: аналіз аналітиків
Як удари далекобійною зброєю по Росії змінять характер війни: аналіз аналітиків
Південнокорейська розвідка оцінила чисельність військ КНДР на Курщині
Південнокорейська розвідка оцінила чисельність військ КНДР на Курщині
Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн врятувала пасажира під час авіаперельоту
Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн врятувала пасажира під час авіаперельоту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 листопада: ситуація на фронті
38K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 листопада 2024
19K
Пошкодження кабелів у Балтійському морі: капітаном китайського судна виявився росіянин
15K
У Словенії чоловік влаштував провокацію під час візиту Олени Зеленської
14K
Створив злочинне угрупування. Генпрокуратура оголосила підозру відомому «злодію у законі»
12K
Начальник Генштабу ЗСУ порівняв масштаби втрат Росії та України станом на кінець 2024 року

Новини

У Києві тривога тривала більше двох годин
Сьогодні, 07:39
Росіяни запустили по Україні крилаті ракети, українська гра Stalker 2 б'є рекорди з продажів: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Похолодання та дощі: прогноз погоди на 21 листопада
Сьогодні, 06:00
21 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві четверта за добу повітряна тривога тривала пів години
Вчора, 14:26
Росіяни увійшли в центр Часового Яру, збірна України з футболу вийшла в плей-оф Ліги націй: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua