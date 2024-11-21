Південнокорейська розвідка оцінила чисельність військ КНДР на Курщині

Деякі північнокорейські військові вже беруть участь у бойових діях проти Сил оборони України

Північна Корея поставила РФ додаткову зброю для війни в Україні

Приблизно 10 900 солдатів із Північної Кореї перебувають у Курській області Росії. Вони діють у складі повітряно-десантних і морських підрозділів РФ. Про це пише Reuters із покликанням на дані розвідки Південної Кореї.

Член парламентського комітету з розвідки Лі Сон Квен з полкликанням на дані Національної розвідувальної служби повідомив, що деякі північнокорейські військові вже беруть участь у бойових діях проти Сил оборони України.

Північна Корея також поставила додаткову зброю для війни в Україні, зокрема самохідні гаубиці та реактивні системи залпового вогню».

Розвідка Південної Кореї активно працює над з'ясуванням точних втрат серед північнокорейських військ, а також вивчає питання можливих здач у полон. Однак наразі щодо цих питань надходять суперечливі дані.

Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський заявив, що чисельність військ КНДР, розміщених на території Росії, сягнула 11 тис. Однак їх кількість незабаром може збільшитися до 100 тис. солдатів.

Між тим, російська армія уже кілька місяців збирає сили для майбутнього контрнаступу та витіснення Збройних сил України з російської території. Однак чисельність військового угруповання росіян у Курській області не є катастрофічною, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін хоче встигнути відбити Курську область в ЗСУ до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, тобто до 20 січня.

До слова, ЗСУ завдяки операції у Курській області вдалося взяти багато окупантів у полон та стягнути чимало російської техніки з території України.