Росія у 2025 році зможе виробляти на 30% більше артснарядів, ніж ЄС: Сибіга пояснив, як цьому запобігти

Росія буде спроможна виробляти на 30% більше артилерійських снарядів, ніж усі країни Європейського союзу разом узяті

Тіньовий флот і досі допомагає Росії в обхід санкцій торгувати енергоносіями та нафтою

Росія у 2025 році зможе виробляти на 30% більше артилерійських снарядів, ніж всі країни ЄС. Так станеться, якщо не буде відповідних реагувань чи запобігань. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час пресконференції 9 листопада.

«За даними української розвідки, наступного року, якщо не будуть відповідні реагування чи запобігання, Росія буде спроможна виробляти на 30% більше артилерійських снарядів, ніж усі країни Європейського союзу разом узяті», – сказав Сибіга.

Міністр зазначив, що вже зараз треба стратегічно осмислювати це та стратегічно запобігати. Він уточнив, що в першу чергу має на увазі так званий тіньовий флот, який навіть зараз допомагає Росії в обхід санкцій продовжувати торгувати енергоносіями та нафтою.

«Тому дуже важливо, щоб подальші посилення санкційної політики Євросоюзу, наших партнерів, фокусувались також і на цьому аспекті», – резюмував Сибіга.

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