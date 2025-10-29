Головна Світ Соціум
Нобелівська лауреатка пояснила причину глобального падіння народжуваності

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Автономія жінок та нерівність у побуті впливають на народжуваність
Структурні перешкоди перетворюють розширення прав жінок на глобальне падіння народжуваності

Нобелівська лауреатка з економіки Клаудія Голдін представила дослідження, яке проливає світло на глобальне зниження народжуваності. Вона стверджує, що ключовим рушійним фактором цього падіння стала зросла автономія жінок, що проявляється у їхньому доступі до освіти, кар'єрних можливостей та контролю відтворення. Про це пише «Главком» із посиланням на National Bureau of Economic Research.

Дослідження Голдін виявило, що глобальна проблема народжуваності посилюється через невідповідність між бажаннями чоловіків і жінок щодо розподілу домашніх обов'язків та догляду за дітьми: жінки потребують партнерів, які готові ділити турботу про дітей, а чоловіки, навпаки, частіше прагнуть зберегти традиційний поділ ролей.

Цей розрив особливо помітний у країнах, що пережили швидке економічне зростання після Другої світової війни (Японія, Південна Корея, Італія, Іспанія, Греція, Португалія). У цих державах жінки витрачають на домашню працю та догляд за дітьми на 3-3,1 години на день більше, ніж чоловіки, і мають одні з найнижчих показників народжуваності у світі.

Для порівняння, у країнах із вищою народжуваністю, таких як Швеція та Данія, ця різниця становить менше однієї години. На сьогодні більше половини країн світу мають коефіцієнт народжуваності нижче 2,1 – рівня, необхідного для простого відтворення населення. У цих державах проживає близько двох третин світового населення, включаючи дві найбільш густонаселені країни планети.

Цікаво, що традиційний зв'язок між економічним зростанням та низькою народжуваністю змінився: у багатших країнах, як-от Швеція та США, народжуваність вища, ніж у таких державах, як Греція та Південна Корея. 

Клаудія Голдін підсумовує, що низька народжуваність обумовлена «структурними перешкодами»: проблемами із зобов'язаннями всередині пар (нерівність у домашніх обов'язках), відсутністю достовірних гарантій з боку держави (підтримка з догляду за дітьми).
Голдін наголошує: без достатньої державної підтримки зросла автономія жінок веде до зниження народжуваності. Але за наявності таких гарантій вона може сприяти її зростанню, одночасно підвищуючи продуктивність жінок на ринку праці та створюючи справедливіші стосунки всередині родин.

До слова, більше половини жінок у Німеччині заявили, що почуваються некомфортно у громадських місцях. Про це свідчать результати опитування, проведеного інститутом громадської думки Civey на замовлення медіагрупи Funke.

