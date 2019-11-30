Президент Бразилії звинуватив голлівудського актора в підпалі лісів Амазонії



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Американський актор Леонардо Ді Капріо раніше пообіцяв виділити $5 мільйонів, щоб врятувати ліси Амазонії від пожеж

«Леонардо ді Капріо, чорт забирай, ти докладаєш руку до підпалу Амазонії», — заявив Болсонару

Президент Бразилії Жаїр Болсонару протягом одного дня двічі звинуватив голлівудського актора Леонардо ді Капріо в тому, що він начебто сприяв лісовим пожежам в Амазонії.

Як повідомляє The Guardian, спершу Болсонару заявив про вину актора в пожежах під час прямої трансляції у Facebook.

«Леонардо ді Капріо, чорт забирай, ти докладаєш руку до підпалу Амазонії», — сказав він, звинувативши актора в участі в міжнародній «кампанії проти Бразилії».

Через день він сказав в інтерв’ю журналістам: «Цей Леонардо ді Капріо — крутий козак, еге ж? Дає гроші, аби Амазонію підпалювали».

Обидва рази Болсонару не навів жодних доказів того, що голлівудський актор сприяв лісовим пожежам у Бразилії.

Як відомо, американський актор Леонардо Ді Капріо обіцяв виділити $5 мільйонів, щоб врятувати ліси Амазонії від пожеж.

Раніше президент Бразилії Жаір Болсонару заявив, що ймовірними паліями лісів, які спричинили потужні пожежі, є екологічні активісти.

Тим часом на думку екоактивістів, Болсонару заохочує підпали, щоб звільнити землю для аграрної та видобувної промисловості.

Також Болсонаро засудив ініціативу свого французького колеги Еммануеля Макрона щодо створення міжнародного альянсу групи Великої сімки з порятунку лісів Амазонії.

Нагадаємо, пожежі в тропічних лісах Амазонки почалися на початку серпня. У деяких штатах Бразилії оголошено надзвичайний стан.

У липні Національний інститут космічних досліджень опублікував звіт, згідно з яким, за рік темпи знищення лісів Амазонки збільшилися на 88%.