Корабель Crew Dragon з чотирма астронавтами повернувся на Землю (відео)

Пілотований корабель Crew Dragon компанії SpaceX з екіпажем місії Crew-1 повернувся на Землю та успішно приводнився в Атлантичний океан.

Про це представники NASA повідомили в офіційному Twitter-акаунті.

Приводнення корабля під назвою Resilience з чотирма астронавтами на борту – американцями Майклом Хопкінсом, Віктором Гловером, Шеннон Вокером і японцем Соїті Ногуті сталося біля узбережжя штату Флорида в Мексиканській затоці о 2:57 за місцевим часом (9:57 за київським часом).

Destination: Panama City, Florida At 2:56am ET (06:56 UT) , @NASA_Astronauts @AstroVicGlover , @Astro_illini and Shannon Walker along with @Astro_Soichi of @JAXA_en touchdown on Earth after a six-month science mission aboard the @Space_Station . pic.twitter.com/02Qw0BsrNc

О 03:35 за Києвом апарат відокремився від Міжнародної космічної станції (МКС) і почав своє повернення на Землю, яке зайняло близько семи годин. Як наголошується на сайті Національного управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору, в останній раз приводнення корабля в нічних умовах з американськими астронавтами на борту сталося 27 грудня 1968 року, коли повернувся після обльоту Місяця корабель «Аполлон-8» з астронавтами NASA Френком Борманом, Джеймсом Ловелом і Вільямом Андерсом, який приводнився в Тихому океані.

The hatch of @SpaceX’s Dragon Resilience spacecraft is open!



Shortly, @NASA_Astronauts @AstroVicGlover, @Astro_illini and Shannon Walker along with @Astro_Soichi of @JAXA_en will take their first breaths of fresh air back on planet Earth. pic.twitter.com/TUKWQdTLsX