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    Корабель Crew Dragon з чотирма астронавтами повернувся на Землю (відео)

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    Корабель Crew Dragon з чотирма астронавтами повернувся на Землю (відео)

    О 03:35 за Києвом апарат відокремився від МКС і почав своє повернення на Землю

    Пілотований корабель Crew Dragon компанії SpaceX з екіпажем місії Crew-1 повернувся на Землю та успішно приводнився в Атлантичний океан.

    Про це представники NASA повідомили в офіційному Twitter-акаунті.

    Приводнення корабля під назвою Resilience з чотирма астронавтами на борту – американцями Майклом Хопкінсом, Віктором Гловером, Шеннон Вокером і японцем Соїті Ногуті сталося біля узбережжя штату Флорида в Мексиканській затоці о 2:57 за місцевим часом (9:57 за київським часом).

    О 03:35 за Києвом апарат відокремився від Міжнародної космічної станції (МКС) і почав своє повернення на Землю, яке зайняло близько семи годин. Як наголошується на сайті Національного управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору, в останній раз приводнення корабля в нічних умовах з американськими астронавтами на борту сталося 27 грудня 1968 року, коли повернувся після обльоту Місяця корабель «Аполлон-8» з астронавтами NASA Френком Борманом, Джеймсом Ловелом і Вільямом Андерсом, який приводнився в Тихому океані.

    Екіпаж місії Crew-1 прибув на МКС в листопаді і приєднався до росіян Сергію Рижикова (командир МКС-64), Сергія Кудь-Свєрчкова і американки Кетлін Рубінс, які несли вахту на станції з 14 жовтня 2020 року в складі 64-ої основної експедиції і 17 квітня повернулися на Землю на спусковому апараті пілотованого космічного корабля «Союз МС-17».

    24 квітня до МКС пристикувався інший пілотований корабель Crew Dragon з астронавтами NASA Шейном Кімброу і Меган Макартур, астронавтом Європейського космічного агентства Тома Песке і астронавтом Японського агентства аерокосмічних досліджень Акіхіко Хосіде. Їм належить провести на орбіті близько шести місяців.

    До складу місії Crew-1 входять астронавти NASA Шеннон Вокер, Віктор Гловер й Майкл Гопкінс, а також фахівець Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Соїча Ногучі.

    Прибуття екіпажу на Землю очікується о 9:57 за Києвом. Капсула з астронавтами приводниться в Мексиканській затоці поблизу штату Флорида.

    Нагадаємо, 23 квітня, корабель SpaceX вдруге відправив астронавтів на МКС.

    Як повідомлялося, 29 квітня, Китай запустив ключовий модуль нової постійної космічної станції, в якому є житлові приміщення для членів екіпажу.

    Теги: США корабель космос NASA Флорида SpaceX
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