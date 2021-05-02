Корабель Crew Dragon з чотирма астронавтами повернувся на Землю (відео)

О 03:35 за Києвом апарат відокремився від МКС і почав своє повернення на Землю

Пілотований корабель Crew Dragon компанії SpaceX з екіпажем місії Crew-1 повернувся на Землю та успішно приводнився в Атлантичний океан.

Про це представники NASA повідомили в офіційному Twitter-акаунті.

Приводнення корабля під назвою Resilience з чотирма астронавтами на борту – американцями Майклом Хопкінсом, Віктором Гловером, Шеннон Вокером і японцем Соїті Ногуті сталося біля узбережжя штату Флорида в Мексиканській затоці о 2:57 за місцевим часом (9:57 за київським часом).

О 03:35 за Києвом апарат відокремився від Міжнародної космічної станції (МКС) і почав своє повернення на Землю, яке зайняло близько семи годин. Як наголошується на сайті Національного управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору, в останній раз приводнення корабля в нічних умовах з американськими астронавтами на борту сталося 27 грудня 1968 року, коли повернувся після обльоту Місяця корабель «Аполлон-8» з астронавтами NASA Френком Борманом, Джеймсом Ловелом і Вільямом Андерсом, який приводнився в Тихому океані.

The hatch of @SpaceX’s Dragon Resilience spacecraft is open!



Shortly, @NASA_Astronauts @AstroVicGlover, @Astro_illini and Shannon Walker along with @Astro_Soichi of @JAXA_en will take their first breaths of fresh air back on planet Earth. pic.twitter.com/TUKWQdTLsX — NASA (@NASA) May 2, 2021

Екіпаж місії Crew-1 прибув на МКС в листопаді і приєднався до росіян Сергію Рижикова (командир МКС-64), Сергія Кудь-Свєрчкова і американки Кетлін Рубінс, які несли вахту на станції з 14 жовтня 2020 року в складі 64-ої основної експедиції і 17 квітня повернулися на Землю на спусковому апараті пілотованого космічного корабля «Союз МС-17».

24 квітня до МКС пристикувався інший пілотований корабель Crew Dragon з астронавтами NASA Шейном Кімброу і Меган Макартур, астронавтом Європейського космічного агентства Тома Песке і астронавтом Японського агентства аерокосмічних досліджень Акіхіко Хосіде. Їм належить провести на орбіті близько шести місяців.

До складу місії Crew-1 входять астронавти NASA Шеннон Вокер, Віктор Гловер й Майкл Гопкінс, а також фахівець Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Соїча Ногучі.

Прибуття екіпажу на Землю очікується о 9:57 за Києвом. Капсула з астронавтами приводниться в Мексиканській затоці поблизу штату Флорида.

Нагадаємо, 23 квітня, корабель SpaceX вдруге відправив астронавтів на МКС.

Як повідомлялося, 29 квітня, Китай запустив ключовий модуль нової постійної космічної станції, в якому є житлові приміщення для членів екіпажу.