Священна гора Кім Чен Ина отримала статус глобального геопарку ЮНЕСКО

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин не раз підіймався на Пекту

Пекту – один зі священних символів корейського народу, що лежить в основі міфу про заснування Північної Кореї

Гора Пекту, що вважається священною в Північній Кореї, отримала статус глобального геопарку ЮНЕСКО. Це перша локація з таким статусом на території країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Пекту є активним стратовулканом на кордоні між Північною Кореєю та Китаєм та найвищою вершиною Корейського півострова.

Вид на гору Пекту фото: CNN

Довкола гори зосереджено багато міфів. Її вважають місцем народження Тангуна – міфічного засновника першої корейської держави. А державна пропаганда нинішньої КНДР стверджує, що родина Кімів, яка утримує владу ще з середини минулого століття, походить від «священної крові Пекту».

Глава Північної Кореї Кім Чен Ин не раз підіймався на Пекту, і зазвичай це було пов’язано із важливими для КНДР подіями. Наприклад, сходження Кім Чен Ина на Пекту відбувалося у 2013 році, напередодні розстрілу його дядька Чан Сон Тхека. Також Кім Чен Ин підіймався на гору перед ядерними випробуваннями 2016 року.

У 2018-му Кім дозволив піднятися на Пекту тодішньому президенту Південної Кореї Мун Чже Іну – у період недовгого пом’якшення відносин між країнами.

Нагадаємо, Київ завершив підготовку та відправив заявку на отримання статусу міста музики ЮНЕСКО. У 2015 році Львів став Містом літератури, у 2019 такий же статус отримала Одеса. У 2021 році Харків набув статус Міста музики.

Як повідомлялося, у Львові відкрито Культурний хаб ЮНЕСКО. Це один з перших просторів такого зразка в Україні. Так, офіс буде підтримувати, розвивати та популяризувати культуру, мистецтво, історичну спадщину, а також сучасні ініціативи.

Хаб у центрі Львова працюватиме на першому і другому поверхах загальною площею 402 м кв. На першому поверсі діятиме муніципальна бібліотека-цукерня. На другому – облаштована рецепція, кімнати для коворкінгу та проведення подій, зона для розміщення експозицій, мультимедійна студія для аудіо та відеозапису.

До слова, генеральна директорка ЮНЕСКО Одрі Азуле засудила ліквідацію російських пропагандистів на війні в Україні. Йдеться про кореспондента газети «Известия» Олександра Федорчака, оператора телеканалу «Звезда» Андрія Панова та водія знімальної групи Олександра Сіркелі.