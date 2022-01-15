Корови зламали ребра жінці і мало не затоптали її на смерть

У лікарні з'ясувалося, що у Тведт зламані ребра, пошкоджено груди та внутрішні органи

Корови, які кинулися на злякану господиню пса, повалили на землю і почали лягати

У Великій Британії 55-річна жінка мало не загинула, після того, як її атакувало і мало не затоптало на смерть стадо корів з однієї причини. Про це повідомляє Daily Mail.

Як розповіла Яніці Тведт, у липні 2021 року вона вирушила прогулятися з коханим Девідом Худом та їхнім лабрадором на прізвисько Гусь на околицях міста Машем, графство Йоркшир. Через деякий час вони натрапили на стадо корів, в якому було близько 30 голів, включаючи кількох телят.

Як тільки одна з корів побачила собаку, вона накинулася на неї і лягнула. Після цього підбігли інші корови, які кинулися на злякану господиню пса, повалили на землю і почали лягати.

Постраждалій разом із коханим вдалося вирватися і забратися на найближче дерево, де жінка, за власним зізнанням, кілька разів непритомніла від отриманих каліцтв. Коли корови пішли, Худ кинувся до найближчих будинків, щоб покликати на допомогу.

У лікарні з'ясувалося, що у Тведт зламані ребра, пошкоджено груди та внутрішні органи. Жінці довелося видалити частину товстого кишечника та пройти довгий курс реабілітації.

Після того знайомий фермер пояснив британці, що корови злякалися за телят, оскільки сприймають собак загрозою для них. У подібних ситуаціях він порадив насамперед спустити собаку з повідця та постаратися відігнати його від стада.