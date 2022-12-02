Кожен п'ятий – мобілізований: підтверджені втрати російської армії суттєво зросли

Здебільшого мобілізовані гинули на Херсонському напрямку та в Луганській області

Підтверджені втрати російської армії внаслідок вторгнення в Україну різко зросли за останні два тижні. Про це повідомляє «Медіазона».

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«Медіазона» спільно з ВВС та командою волонтерів поіменно підтвердила загибель 9504 російських солдатів і офіцерів.

З попереднього зведення від 18 листопада до списку додалися 503 імені. 104 із них, або кожен п'ятий – це мобілізовані. Всього з початку мобілізації підтверджено загибель 363 покликаних чоловіків. Здебільшого мобілізовані гинули на Херсонському напрямку та в Луганській області.

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Нагадаємо, згідно даних Генштабу за минулу добу українські захисники ліквідували близько 650 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 90 090 рашистів.

До слова, триває 282-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Первомайське, Красногорівка та Мар’їнка на Донеччині.