Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Криму їх теж «не було»: Болгарія сумнівається у версії Росії про літак глави Єврокомісії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У Криму їх теж «не було»: Болгарія сумнівається у версії Росії про літак глави Єврокомісії
Глава МВС Болгарії не довіряє офіційним заявам Кремля
скриншот з відео

Як відомо, Росія офіційно заперечила будь-яку причетність інциденту з бортом, на якому летіла фон дер Ляєн

Міністр внутрішніх справ Болгарії Даніель Мітов прокоментував заяву Кремля, у якій речник Путіна Дмитро Пєсков категорично відкинув звинувачення щодо причетності Росії до глушіння GPS борта, на якому перебувала президента Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує «Главком».

Мітов в інтерв'ю для BNT повідомив, що спецслужби розслідують обставини екстреної посадки літака у Болгарії та допускають російський слід у цьому інциденті.

За його словами, з початку повномасштабної війни в Україні у 2022 році подібне глушіння систем GPS польотів у певних регіонах відбувається постійно.

Як відомо, Росія офіційно заперечила будь-яку причетність інциденту з бортом, на якому летіла фон дер Ляєн.

«Москва заперечувала наявність російських військ у Криму. Тож те, що каже Російська Федерація, абсолютно не має значення. Ми вже звикли до того, що не можемо отримувати звідти достовірну інформацію. Нам потрібно перевірити, що саме відбувається», – зазначив Мітов.

Раніше у Financial Times та Reuters повідомлялося, що ЄС підозрює Росію у причетності до глушіння сигналу GPS літака фон дер Ляєн, коли вона прямувала з офіційним візитом.

Своєю чергою Кремль прокоментував інцидент із літаком президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заперечив припущення про те, що Росія причетна до несправності навігаційної системи літака, на борту якого перебувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

У коментарі виданню Financial Times, яке звернулося за відповіддю на звинувачення, Пєсков коротко заявив: «Ваше твердження некоректне».

Водночас сервіс Flightradar24 повідомляє, що літак президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн протягом усього польоту мав стабільний і якісний сигнал GPS. Flightradar24 спростовує твердження про втрату навігації під час польоту.

За даними авіаційного ресурсу, транспондер борту демонстрував «добрий рівень сигналу» від моменту зльоту до посадки. 

Читайте також:

Теги: росія літак Болгарія Москва Урсула фон дер Ляєн

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Росії кажуть, що Китай та Індія, ключові торгові партнери, діють лише у власних інтересах
Reuters: Торгівля між Росією та Китаєм скорочується
29 серпня, 03:34
США послабили обмеження на імпорт російських алмазів
США послабили обмеження на імпорт російських алмазів
28 серпня, 00:26
Літак AI171 авіакомпанії Air India розбився в житловому районі поблизу аеропорту Ахмедабада 12 червня
Причина катастрофи літака Air India: адвокат висунув неочікувану версію
26 серпня, 10:43
У бухті Новоросійська морський дрон знищив елітних російських водолазів
У бухті Новоросійська морський дрон знищив елітних російських водолазів
22 серпня, 10:33
У різних населених пунктах пошкоджено 18 об’єктів
На Херсонщині від російського обстрілу постраждала 11-річна дитина
19 серпня, 13:27
Підприємство розташоване на відстані 650 км від підконтрольної території України
Втретє за літо: у Ставропольському районі дрони атакували хімзавод
16 серпня, 15:03
Малюк зауважив, що спецоперація «Павутина» мала відбутися раніше, аніж 1 червня
Голова СБУ розповів курйозні випадки, які трапилися під час спецоперації «Павутина»
12 серпня, 21:46
Що насправді дала зустріч Путіна з Віткоффом?
Що насправді дала зустріч Путіна з Віткоффом?
8 серпня, 15:41
Головні новини ночі проти 7 серпня
Атака на українські міста, заяви Трампа: головне за ніч
7 серпня, 05:50

Політика

У Криму їх теж «не було»: Болгарія сумнівається у версії Росії про літак глави Єврокомісії
У Криму їх теж «не було»: Болгарія сумнівається у версії Росії про літак глави Єврокомісії
Flightradar24: літак з президенткою Єврокомісії отримував хороший сигнал GPS увесь політ
Flightradar24: літак з президенткою Єврокомісії отримував хороший сигнал GPS увесь політ
Несправність літака глави Єврокомісії: Кремль прокоментував звинувачення
Несправність літака глави Єврокомісії: Кремль прокоментував звинувачення
Генсек Ради Європи повернувся до роботи після госпіталізації
Генсек Ради Європи повернувся до роботи після госпіталізації
Фіцо анонсував зустріч із Зеленським
Фіцо анонсував зустріч із Зеленським
Ушаков про зустріч Путіна із Зеленським: На Алясці про це домовленості не було
Ушаков про зустріч Путіна із Зеленським: На Алясці про це домовленості не було

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 вересня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 вересня 2025
52K
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
24K
Підозрюваного у вбивстві Парубія затримано: перші кадри
16K
Путін у Китаї зробив низку заяв щодо України
11K
Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному – ЗМІ

Новини

МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
Вчора, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
31 серпня, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергію: ДТЕК поділився алгоритмом
31 серпня, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
31 серпня, 00:00
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
30 серпня, 12:38

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua