У Криму їх теж «не було»: Болгарія сумнівається у версії Росії про літак глави Єврокомісії

Міністр внутрішніх справ Болгарії Даніель Мітов прокоментував заяву Кремля, у якій речник Путіна Дмитро Пєсков категорично відкинув звинувачення щодо причетності Росії до глушіння GPS борта, на якому перебувала президента Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує «Главком».

Мітов в інтерв'ю для BNT повідомив, що спецслужби розслідують обставини екстреної посадки літака у Болгарії та допускають російський слід у цьому інциденті.

За його словами, з початку повномасштабної війни в Україні у 2022 році подібне глушіння систем GPS польотів у певних регіонах відбувається постійно.

Як відомо, Росія офіційно заперечила будь-яку причетність інциденту з бортом, на якому летіла фон дер Ляєн.

«Москва заперечувала наявність російських військ у Криму. Тож те, що каже Російська Федерація, абсолютно не має значення. Ми вже звикли до того, що не можемо отримувати звідти достовірну інформацію. Нам потрібно перевірити, що саме відбувається», – зазначив Мітов.

Раніше у Financial Times та Reuters повідомлялося, що ЄС підозрює Росію у причетності до глушіння сигналу GPS літака фон дер Ляєн, коли вона прямувала з офіційним візитом.

Своєю чергою Кремль прокоментував інцидент із літаком президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заперечив припущення про те, що Росія причетна до несправності навігаційної системи літака, на борту якого перебувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

У коментарі виданню Financial Times, яке звернулося за відповіддю на звинувачення, Пєсков коротко заявив: «Ваше твердження некоректне».

Водночас сервіс Flightradar24 повідомляє, що літак президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн протягом усього польоту мав стабільний і якісний сигнал GPS. Flightradar24 спростовує твердження про втрату навігації під час польоту.

За даними авіаційного ресурсу, транспондер борту демонстрував «добрий рівень сигналу» від моменту зльоту до посадки.