У Волгоградській області уражено дві нафтоперекачувальні станції

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У Волгоградській області уражено дві нафтоперекачувальні станції
Без станції нафта по магістральному трубопроводу практично не зможе рухатися
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На нафтоперекачувальних станціях «Кузьмичі-1» та «Зензеватка» зафіксовано пожежі

У Волгоградській області РФ було уражено дві нафтоперекачувальні станції. Мова про «Кузьмичі-1» та «Зензеватку». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.

«Кузьмичі-1» – це проміжна нафтоперекачувальна станція, що належить АТ «Транснєфть – Приволга». Вона транспортує сиру нафту з району Саратова у бік Волгоградської області. Далі нафта йде через Кузьмичі в напрямку на Куйбишев – Тихорєцьк і далі до південних регіонів РФ (Ростовська, Краснодарський край, Новоросійськ).

У Волгоградській області уражено дві нафтоперекачувальні станції фото 1
У Волгоградській області уражено дві нафтоперекачувальні станції фото 2
Пожежа в районі НПС «Кузьмичі-1»
Пожежа в районі НПС «Кузьмичі-1»
Пожежа в районі НПС «Зензеватка»
Пожежа в районі НПС «Зензеватка»

Джерело постачання цієї нафтоперекачувальної станції переважно Саратовський НПЗ та прилеглі родовища/сховища. Без станції нафта по магістральному трубопроводу практично не зможе рухатися. Якщо станція зупиняється, тиск падає, і прокачка зупиняється на всій ділянці.

«Зензеватка» – це вузлова станція тієї ж системи «Куйбишев – Тихорєцьк», яка пов’язана з «Кузьмичами-1». Зазначається, що без роботи таких вузлів прокачка нафти зупиняється на всій магістралі.

У Волгоградській області уражено дві нафтоперекачувальні станції фото 3
У Волгоградській області уражено дві нафтоперекачувальні станції фото 4

Дані про пожежі можуть свідчити про нові удари українських Сил оборони по важливих об’єктах російської нафтової галузі. Щодо НПС «Зензеватка», то її атакували дрони СБУ та Сил спеціальних операцій 20 вересня.

Нагадаємо, вранці 24 вересня стало відомо, що безпілотники вчергове атакували завод «Газпром Нафтохім Салават» у Башкирії. «Газпром Нафтохім Салават» – це нафтохімічна компанія, що володіє одним з найбільших в Росії виробничих комплексів нафтопереробки та нафтохімії.

Підприємство здійснює повний цикл переробки вуглеводневої сировини і виробництво 150 найменувань продукції, в тому числі 70 найменувань основної продукції: автомобільні бензини, дизельне паливо, паливо нафтове, мазут, бітум нафтовий дорожній в'язкий, сировина для виробництва нафтових в'язких дорожніх бітумів, сірка, поліетилен високого тиску, поліетилен низького тиску, поліетилен суспензійний високої щільності, етилен, стирол, ПСМ-Е, спирт бутиловий, ізобутиловий, ізооктиловий, карбамід, аміак та багато іншого.

До слова, 18 вересня Служба безпеки завдала удару далекобійними безпілотниками по нафтопереробному та нафтохімічному заводу «Газпром Нафтохім Салават». Атака спричинила пожежу на підприємстві.

У Волгоградській області уражено дві нафтоперекачувальні станції
У Волгоградській області уражено дві нафтоперекачувальні станції
Безпілотники СБУ вчергове уразили «Газпром Нафтохім Салават» – джерело
Безпілотники СБУ вчергове уразили «Газпром Нафтохім Салават» – джерело
Єврокомісар повідомив, коли на кордонах із РФ зʼявиться «стіна дронів»
Єврокомісар повідомив, коли на кордонах із РФ зʼявиться «стіна дронів»
Білий дім опублікував спільне фото Трампа і Зеленського після переговорів
Білий дім опублікував спільне фото Трампа і Зеленського після переговорів
Безпілотники вдруге за тиждень атакували «Газпром Нафтохім Салават» у Башкирії
Безпілотники вдруге за тиждень атакували «Газпром Нафтохім Салават» у Башкирії
Сенатор Грем заявив про «переломний момент» після заяв Трампа про Україну
Сенатор Грем заявив про «переломний момент» після заяв Трампа про Україну

