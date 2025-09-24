Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Дрони вдарили по Новоросійську, є загиблі (відео)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Дрони вдарили по Новоросійську, є загиблі (відео)
Під ударом опинився центр Новоросійська, поблизу готелю «Новоросійськ»
фото: скріншот з відео

У Новоросійську пролунали вибухи, влада РФ повідомляє про загиблих

Російське місто Новоросійськ, де розташована база Чорноморського флоту РФ, у середу, 24 вересня, зазнало атаки безпілотників. Місцева влада повідомляє про двох загиблих та трьох постраждалих, а також про пошкодження п'яти житлових будинків, зокрема багатоквартирних, і готелю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв і мер самого Новоросійська Андрій Кравченко завили спершу про відбиття атаки безекіпажних катерів. Проте згодом у повітрі почали лунати вибухи. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв назвав подію «жахливою атакою з боку київського режиму» та повідомив, що відбиття атаки досі триває. У мережі з'явилися перші відео з місця подій.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

За словами Кондратьєва, під ударом опинився центр Новоросійська, поблизу готелю «Новоросійськ». Попередньо, відомо про двох загиблих, ще три людини постраждали. Крім того, пошкоджень зазнали п'ять житлових будинків, зокрема багатоквартирних, а також будівля готелю.

Нагадаємо, у Волгоградській області РФ було уражено дві нафтоперекачувальні станції. Мова про «Кузьмичі-1» та «Зензеватку». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.

«Кузьмичі-1» – це проміжна нафтоперекачувальна станція, що належить АТ «Транснєфть – Приволга». Вона транспортує сиру нафту з району Саратова у бік Волгоградської області. Далі нафта йде через Кузьмичі в напрямку на Куйбишев – Тихорєцьк і далі до південних регіонів РФ (Ростовська, Краснодарський край, Новоросійськ).

Читайте також:

Теги: росія дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Без станції нафта по магістральному трубопроводу практично не зможе рухатися
У Волгоградській області уражено дві нафтоперекачувальні станції
Сьогодні, 11:16
Фахівці розбираються, яку вибухівку скинули на Ніжин
Окупанти скинули на Ніжин невідому вибухівку
21 вересня, 15:52
Захарова обурилася діями влади Хорватії
Видворення з Хорватії борця-зрадника Сефершаєва: Захарова згадала про нацизм
17 вересня, 16:06
Компанія попередила виробників, що буде змушена прийняти менше нафти, якщо її інфраструктура зазнаватиме пошкоджень
«Транснєфть» повідомила про скорочення поставок через атаки дронів – Reuters
16 вересня, 16:53
У своїй проповіді пастор порівнював участь у війні з гріховними спокусами
У Росії пастор отримав чотири роки тюрми за «антивоєнну проповідь»
4 вересня, 08:45
Майже 20 тис. українських дітей були примусово переміщені або депортовані владою РФ
Британія запровадила санкції проти росіян, причетних до депортації українських дітей
3 вересня, 15:18
Уламок ворожого дрона впав на територію дитячого садка в Дніпровському районі
Київ атакували дрони: уламки впали на територію дитячого садка
2 вересня, 14:23
Відносини між російськими найманцями та малійськими військовими помітно погіршуються
Зростання насильства і конфлікт: розвідка розповідає, що пішло не так у Малі для Кремля
31 серпня, 13:52
Заяви Трампа, гарантії безпеки для України, обстріл Одещини: головне за ніч
Заяви Трампа, гарантії безпеки для України, обстріл Одещини: головне за ніч
31 серпня, 06:09

Соціум

Сили оборони вразили низку важливих об’єктів РФ
Сили оборони вразили низку важливих об’єктів РФ
Дрони вдарили по Новоросійську, є загиблі (відео)
Дрони вдарили по Новоросійську, є загиблі (відео)
В Афганістані для дівчат залишиться лише релігійна освіта – розслідування
В Афганістані для дівчат залишиться лише релігійна освіта – розслідування
Біля Капітолію зʼявилася статуя Трампа з Епштейном
Біля Капітолію зʼявилася статуя Трампа з Епштейном
Донька Пєскова втекла з Росії за 17 годин до початку повномасштабного вторгнення – ЗМІ
Донька Пєскова втекла з Росії за 17 годин до початку повномасштабного вторгнення – ЗМІ
Підозрюваного у замаху на Трампа у Флориді визнано винним
Підозрюваного у замаху на Трампа у Флориді визнано винним

Новини

Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Сьогодні, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Сьогодні, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Вчора, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua