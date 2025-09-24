Дрони вдарили по Новоросійську, є загиблі (відео)

У Новоросійську пролунали вибухи, влада РФ повідомляє про загиблих

Російське місто Новоросійськ, де розташована база Чорноморського флоту РФ, у середу, 24 вересня, зазнало атаки безпілотників. Місцева влада повідомляє про двох загиблих та трьох постраждалих, а також про пошкодження п'яти житлових будинків, зокрема багатоквартирних, і готелю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв і мер самого Новоросійська Андрій Кравченко завили спершу про відбиття атаки безекіпажних катерів. Проте згодом у повітрі почали лунати вибухи. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв назвав подію «жахливою атакою з боку київського режиму» та повідомив, що відбиття атаки досі триває. У мережі з'явилися перші відео з місця подій.

За словами Кондратьєва, під ударом опинився центр Новоросійська, поблизу готелю «Новоросійськ». Попередньо, відомо про двох загиблих, ще три людини постраждали. Крім того, пошкоджень зазнали п'ять житлових будинків, зокрема багатоквартирних, а також будівля готелю.

Нагадаємо, у Волгоградській області РФ було уражено дві нафтоперекачувальні станції. Мова про «Кузьмичі-1» та «Зензеватку». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.

«Кузьмичі-1» – це проміжна нафтоперекачувальна станція, що належить АТ «Транснєфть – Приволга». Вона транспортує сиру нафту з району Саратова у бік Волгоградської області. Далі нафта йде через Кузьмичі в напрямку на Куйбишев – Тихорєцьк і далі до південних регіонів РФ (Ростовська, Краснодарський край, Новоросійськ).