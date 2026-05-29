Російський опозиціонер розповів про потаємні резерви путінської армії

Лариса Голуб
Джерелом живої сили для армії РФ залишаються росіяни, які опинилися у скрутному фінансовому становищі
«Можуть спустошити всі в'язниці – і буде готова армія»

Російські резерви поповнення армії добровільними контрактниками вичерпуються. Через це Кремль здатний вдатися до радикальних кроків — від повного спустошення в'язниць до штучного посилення боргової залежності громадян. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявив пресаташе антивоєнного фонду «Идите лесом» Іван Чувіляєв.

За словами Івана Чувіляєва, російська влада готова використовувати будь-які методи рекрутингу у разі погіршення ситуації на фронті.

Він зазначив, що мобілізаційний ресурс пенітенціарної системи РФ залишається значним, проте наразі окупанти побоюються використовувати його на повну силу.

«Насправді піти можуть абсолютно на будь-що. Цілком можуть спустошити всі в'язниці – і буде в тебе готова армія без проблем. Просто вони поки на це не наважуються, бо бояться. Але якщо притисне, просто повернуться до старих методів – активніше оброблятимуть зеків, стане більше кримінальних справ», – зауважив Чувіляєв.

Чувіляєв додав, що російський парламент може оперативно створити правове підґрунтя для нових арештів: «Плюс Держдума може наштампувати закони і багато чого криміналізувати, якщо захоче».

Ще одним потужним джерелом живої сили для армії РФ залишаються росіяни, які опинилися у скрутному фінансовому становищі через кредити та загальний стан економіки.

«Буде більше історій зі звільненнями. Економічна ситуація в Росії самі знаєте яка, і ті, хто набрав кредитів, з ними вже розплатитися не можуть. Тож ця кормова база нікуди не подінеться. Просто ставитимуть людей у становище, коли вони хочеш – не хочеш реагуватимуть на красиві цифри виплат у рекламі контрактної служби», – пояснив пресаташе.

Коментуючи зниження загального рівня патріотичної ейфорії у російському суспільстві, Чувіляєв підкреслив, що спад показників вербування пов'язаний зі зміною фокусу уваги російських рекрутерів.

«Те, що кількість охочих воювати впала, я якраз пов'язую з тим, що ті, хто раніше бігав і вербував на контракт боржників чи зеків, поки перейшли на студентів. І те падіння, яке ми бачимо, – це просто наслідок посилення уваги рекрутерів до іншого контингенту. Але так само вони можуть переключитися знову», – підсумував Іван Чувіляєв.

Іван Чувіляєв також зазначав, що масове вклеювання у військові квитки російських громадян «мобілізаційних розпоряджень» та нагнітання паніки через це може бути елементом психологічного тиску.

«Главком» писав, що Україна має інформацію про підготовку додаткової мобілізації в Російській Федерації. Москва хоче компенсувати високі втрати російської армії на окупованій території. Політичне керівництво Росії поставило завдання збільшити окупаційний контингент. Ідеться щонайменше про десятки тисяч додатково.

Як повідомлялося, з початку 2026 року росіян, яких викликають до військкоматів нібито для «уточнення даних», дедалі частіше змушують підписувати мобілізаційні розпорядження – документи з інструкцією, куди і з чим з'явитися в разі оголошення мобілізації.

