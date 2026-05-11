Головна Країна Політика
search button user button menu button

Буданов зробив заяву про зустріч Зеленського та Путіна

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Буданов зробив заяву про зустріч Зеленського та Путіна
Зеленський запевняв, що давно готовий до зустрічі з російським диктатором
фото: АР

Голова Офісу президента підкреслив, що ситуація на фронті залишається «стабільною», як і російський режим

Розмова між президентом Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним не відбудеться раптово, «як грім серед ясного неба», однак якщо натяки Росії на діалог є щирими, Україна «також була б готова». Про це заявив під час візиту до Литви голова Офісу президента Кирило Буданов, передає «Главком» з посиланням на LRT.

«Якщо говорити серйозно, то якщо Російська Федерація дійсно готова до серйозної розмови, Україна також була б готова. Україна неодноразово підкреслювала і доводила своїми діями – ми виступаємо за завершення війни, за мир. Це офіційна позиція України, яку підтримує президент України. Ми виступаємо за припинення бойових дій. Хочу ще раз повторити: укладення миру – це не слабкість, а доказ здорового глузду», – сказав Буданов.

Голова Офісу президента підкреслив, що ситуація на фронті залишається «стабільною», як і російський режим. «Але в цьому світі немає нічого вічного», – додав він.

Нагадаємо, у Кремлі після параду 9 травня зухвало заявили, що президент РФ Володимир Путін готовий зустрітися з українським президентом, але для цього Володимиру Зеленському потрібно приїхати до Москви.

До слова, президент України Володимир Зеленський запевнив, що давно готовий до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, залишилося вибрати формат цього саміту. «Зараз Путін сам каже, що нарешті готовий до реальних зустрічей – трошки підштовхнули ми його, і ми давно приготувались до зустрічей, – то треба знаходити формат», – наголосив він.

Читайте також:

Теги: Кирило Буданов Володимир Зеленський путін переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін у відчаї, +1 трлн рублів у квітні не допоможе
Путін у відчаї. Економічну кризу у Росії вже не приховати
24 квiтня, 13:33
Україна і Німеччина вийшли на стратегічне партнерство
Україна та Німеччина підписали оборонну угоду: деталі
14 квiтня, 13:51
Мелоні та Зеленський зустрілися у Римі
Зеленський прибув до Італії
15 квiтня, 17:16
Війна в Ірані руйнує амбіції Путіна. Аналіз NYT
Війна в Ірані руйнує амбіції Путіна. Аналіз NYT
19 квiтня, 01:44
Зеленський: «Домовились із премʼєр-міністром про перегляд пріоритетів відповідної політики та нові кадрові підходи»
«Ліси України» і не тільки. Президент анонсував кадрові зміни в державних компаніях
28 квiтня, 18:51
Зеленський закликав Європу до активної участі в переговорному форматі
Зеленський назвав час Ч, коли Путін постане перед вибором: дипломатія чи розширення війни
4 травня, 13:35
Президент: Росія повинна відчувати, що війну треба закінчувати
Зеленський іронічно відреагував на відключення інтернету в РФ
5 травня, 19:42
Зеленський зробив заяву про перемир'я РФ
Зеленський з іронією відреагував на плани іноземних делегацій відвідати Москву 9 травня
7 травня, 19:29
Володимир Путін підтримує Нічну хокейну лігу, інколи він бере участь у гала-матчах на фінальних фестивалях у Сочі
Ветерани російського хокею через атаку дронів не змогли вилетіти на гру путінської Нічної ліги
8 травня, 13:09

Політика

Зеленський провів розмову з президентом ОАЕ
Зеленський провів розмову з президентом ОАЕ
Буданов зробив заяву про зустріч Зеленського та Путіна
Буданов зробив заяву про зустріч Зеленського та Путіна
Нардеп-утікач Шахов, якого шукають три роки, «засвітився» у Відні у компанії колишніх політиків (фото)
Нардеп-утікач Шахов, якого шукають три роки, «засвітився» у Відні у компанії колишніх політиків (фото)
«Готуємо позитивні новини». Президент анонсував розширення безпекової співпраці
«Готуємо позитивні новини». Президент анонсував розширення безпекової співпраці
«Америка залишається в дипломатії». Умєров доповів Зеленському про переговори з представниками Трампа
«Америка залишається в дипломатії». Умєров доповів Зеленському про переговори з представниками Трампа
Буданов приїхав до Литви з метою обговорити безпекові питання
Буданов приїхав до Литви з метою обговорити безпекові питання

Новини

Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
Сьогодні, 20:02
Захоплення квартир померлих за участі колишнього судді Тандира: ДБР оприлюднило деталі справи (відео)
Сьогодні, 15:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 11 травня
Сьогодні, 05:59
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
Вчора, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
Вчора, 06:21
Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua