Буданов зробив заяву про зустріч Зеленського та Путіна

Голова Офісу президента підкреслив, що ситуація на фронті залишається «стабільною», як і російський режим

Розмова між президентом Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним не відбудеться раптово, «як грім серед ясного неба», однак якщо натяки Росії на діалог є щирими, Україна «також була б готова». Про це заявив під час візиту до Литви голова Офісу президента Кирило Буданов, передає «Главком» з посиланням на LRT.

«Якщо говорити серйозно, то якщо Російська Федерація дійсно готова до серйозної розмови, Україна також була б готова. Україна неодноразово підкреслювала і доводила своїми діями – ми виступаємо за завершення війни, за мир. Це офіційна позиція України, яку підтримує президент України. Ми виступаємо за припинення бойових дій. Хочу ще раз повторити: укладення миру – це не слабкість, а доказ здорового глузду», – сказав Буданов.

Голова Офісу президента підкреслив, що ситуація на фронті залишається «стабільною», як і російський режим. «Але в цьому світі немає нічого вічного», – додав він.

Нагадаємо, у Кремлі після параду 9 травня зухвало заявили, що президент РФ Володимир Путін готовий зустрітися з українським президентом, але для цього Володимиру Зеленському потрібно приїхати до Москви.

До слова, президент України Володимир Зеленський запевнив, що давно готовий до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, залишилося вибрати формат цього саміту. «Зараз Путін сам каже, що нарешті готовий до реальних зустрічей – трошки підштовхнули ми його, і ми давно приготувались до зустрічей, – то треба знаходити формат», – наголосив він.