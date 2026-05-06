«Була одержима росіянами». Ніколь Кідман заявила про любов до російської літератури

Юлія Відміцька
Ніколь Кідман дала дала інтерв'ю на популярному американському подкасті Las Culturistas
фото: скриншот Las Culturistas/YouTube

Зірка Голлівуду, актриса Ніколь Кідман висловилася про своє захоплення російською літературою. У подкасті Las Culturistas акторка також згадала про свою поїздку до Санкт-Петербурга, пише «Главком».

Ніколь Кідман заявила, що з дитинства читала російську літературу та навіть була «одержима росіянами». Авторами книг, якими захоплювалася Кідман, були російські письменники Лев Толстой і Федір Достоєвський.

«Я виросла, читаючи російську літературу, і була буквально одержима росіянами. Як я до цього прийшла? Просто через один із тих списків зі ста книг, які потрібно прочитати. Почала з Достоєвського й далі перейшла до Толстого  і вже не могла зупинитися», – сказала зірка.

Також Ніколь Кідман згадала про свій візит до Санкт-Петербурга у 2018 році. За словами акторки, вона була вражена місцевістю та історією країни-терористки, про яку читала в романі Льва Толстого.

«Я навіть поїхала до Санкт-Петербурга й бачила всі місця, навколо яких Толстой вибудовував «Війну й мир». Мені показували, де був князь Андрій, і все це. І, мабуть, саме так і сформувався мій перший мистецький фундамент – російська література. А потім я перейшла до Бронте (англійська письменниця і поетеса Шарлотта Бронте, – «Главком»), – висловилася Кідман.

До слова, у своїй розповіді про любов до «великої культури Росії» голлівудська акторка жодного разу не обмовилася про криваву війну РФ в Україні.

Нагадаємо, австралійська акторка Ніколь Кідман вирішила опанувати нову професію. У 2024 році зірка втратила свою маму, саме це вплинуло на її рішення. За словами Ніколь Кідман, вона хоче стати доулою смерті.

Раніше «Главком» повідомляв, у 2025 році американський журнал Time визнав Ніколь Кідман жінкою року. Головними критеріями у номінації «Жінка року» стали виклики, з якими зіштовхуються жінки та людство загалом. Зокрема, гендерне насилля, порушення прав жінок, а також небезпека глобального потепління

