Акторка назвала своїх улюблених російських письменників

Зірка Голлівуду, актриса Ніколь Кідман висловилася про своє захоплення російською літературою. У подкасті Las Culturistas акторка також згадала про свою поїздку до Санкт-Петербурга, пише «Главком».

Ніколь Кідман заявила, що з дитинства читала російську літературу та навіть була «одержима росіянами». Авторами книг, якими захоплювалася Кідман, були російські письменники Лев Толстой і Федір Достоєвський.

«Я виросла, читаючи російську літературу, і була буквально одержима росіянами. Як я до цього прийшла? Просто через один із тих списків зі ста книг, які потрібно прочитати. Почала з Достоєвського й далі перейшла до Толстого і вже не могла зупинитися», – сказала зірка.

Також Ніколь Кідман згадала про свій візит до Санкт-Петербурга у 2018 році. За словами акторки, вона була вражена місцевістю та історією країни-терористки, про яку читала в романі Льва Толстого.

«Я навіть поїхала до Санкт-Петербурга й бачила всі місця, навколо яких Толстой вибудовував «Війну й мир». Мені показували, де був князь Андрій, і все це. І, мабуть, саме так і сформувався мій перший мистецький фундамент – російська література. А потім я перейшла до Бронте (англійська письменниця і поетеса Шарлотта Бронте, – «Главком»), – висловилася Кідман.

До слова, у своїй розповіді про любов до «великої культури Росії» голлівудська акторка жодного разу не обмовилася про криваву війну РФ в Україні.

