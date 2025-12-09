Кронпринцеса Швеції пройшла підготовку в повітряних силах

47-річна Вікторія минулого року почала навчання у Шведському університеті оборони

Шведська кронпринцеса Вікторія пройшла фахову підготовку у повітряних силах Швеції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу королівської родини.

Королівська родина поділилася фотографіями з навчання Вікторії, під час яких вона брала участь у польотах. «Протягом осені 2025 року кронпринцеса доповнила свою офіцерську навчальну програму поглибленим вивченням діяльності повітряних сил Швеції. Під час поглибленого навчання кронпринцеса ознайомилася з практичною і стратегічною роботою», – йдеться в оголошенні.

Кронпринцеса поруч з літаком Jas 39 Gripen фото: Збройні сили Швеції

Кронпринцеса літала з 212-ю винищувальною дивізією фото: Збройні сили Швеції

Навчання Вікторії за цим напрямком охоплювало усі аспекти – від історії розвитку до оперативного планування, протиповітряної оборони, останніх розробок та інновацій у сфері. Протягом осені вона брала участь у діяльності повітряних сил у низці локацій у Швеції, а також відвідала Шведську космічну корпорацію та ракетний полігон Esrange поблизу Кіруни.

Нагадаємо, Україна досягла домовленості зі Швецією щодо розміщення виробництва винищувачів Saab JAS 39 Gripen на своїй території, починаючи з 2033 року.

До слова, Швеція оголосила про плани скоротити допомогу розвитку п’яти країнам та перенаправити ці кошти для збільшення підтримки України.