Шмигаль повідомив, коли розпочнеться виробництво винищувачів Gripen в Україні

Україна досягла домовленості зі Швецією щодо розміщення виробництва винищувачів Saab JAS 39 Gripen на своїй території, починаючи з 2033 року. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль на брифінгу, на якому був присутній «Главком».

«Вчора був підписаний відповідний меморандум між одною з українських компаній і компанією SAAB про майбутню локалізацію Gripen в Україні», – сказав міністр оборони.

Шмигаль повідомив, що з 2033 року виробництво літаків буде суттєво локалізовано в Україні – планується охопити широкий спектр робіт: від великовузлового складання до виготовлення окремих компонентів. За його словами, Україна разом із міністерством оборони Швеції детально опрацювали домовленості, зокрема щодо постачання 150 винищувачів Gripen класу ЕКО.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що інформація про терміни постачання літаків залишатиметься обмеженою, доки не буде підготовлено всі необхідні документи та остаточно вирішено питання фінансування. Він підкреслив, що розвиток авіації є одним із головних пріоритетів для Збройних сил України.

За словами глави держави, потенційними джерелами фінансування постачання винищувачів можуть стати заморожені російські активи та двосторонні угоди з міжнародними партнерами.

Раніше президент назвав три літаки, на яких будуватиметься майбутня українська військова авіація. Україна обрала три основні платформи, які в майбутньому мають стати основою української авіації. «F-16, «Гріпен» та «Рафаль».

Згодом Володимир Зеленський повідомив про те, що Україна отримає бойові літаки «Гріпени» та розкрив деталі угоди зі шведами. Він заявив, що Україна домовилася зі Швецією про постачання до 150 нових винищувачів JAS 39 Gripen – перші літаки можуть надійти вже 2026 року.

Як повідомлялося, одним із винищувачів, який необхідний Україні для посилення військової авіації, є літак Gripen. Тому для країни важливо відстежувати потенційних та наявних претендентів на ці літаки. Аналітики видання Defense Express зробили аналіз, хто наразі має плани на шведські винищувачі Gripen.