Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Фінляндія та Велика Британія проводять військові навчання поблизу кордону з РФ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Фінляндія та Велика Британія проводять військові навчання поблизу кордону з РФ
Навчання є фінальними для призовників, які незабаром будуть звільнені в резерв
фото: Yle

У навчанні «Північна вісь 25» Фінляндія залучила 3 тис. військових та британських союзників

У Фінляндії, в районі Кухмо (Вуосанга), цими вихідними розпочалися масштабні бойові навчання «Північна вісь 25» бригади Кайнуу. Загальна чисельність маневрів становить приблизно 3 тис. осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yle.

Серед задіяних у навчанні 600 військовослужбовців запасу. До маневрів також долучилися військовослужбовці з прикордонних військ Кайнуу, Північної Карелії та військовослужбовці Великої Британії.

Країни відпрацьовують військові дії в оборонних, наступальних та прихованих боях в умовах складної та суворої Північної Фінляндії.

Керівник навчань, бригадний генерал Арі Лааксонен, підкреслив значення міжнародної співпраці: «Співпраця з британським підрозділом зміцнює оперативну сумісність між союзниками».

Навчання «Північна вісь 25» залучають значні ресурси, зокрема близько 600 одиниць транспортних засобів, включаючи бойові танки, два транспортні гелікоптери NH90 та один легкий гелікоптер MD 500 зі складу єгерського полку Uti, а також безпілотники.

Навчання є фінальними для призовників, які незабаром будуть звільнені в резерв. Водночас резервісти відпрацьовуватимуть бойові завдання провінційної роти та штабні завдання. Основна частина маневрів відбувається на полігоні Вуосанга в період з 29 листопада по 1 грудня.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен висловила позицію, що у разі включення до мирної угоди обмежень на чисельність Збройних сил України (ЗСУ), аналогічні ліміти необхідно запровадити і для російської армії. На думку Валтонен, Москва навряд чи погодиться на такий крок, але він матиме широку міжнародну підтримку, повідомляє «Главком» із посиланням на Yle.

«Логічно, що якщо до жертви агресії висуваються вимоги чи обмеження щодо чисельності її сил оборони, то принаймні такі ж вимоги мають бути накладені й на нападника», – заявила вона під час віртуальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

Валтонен підкреслила, що цей захід може стати частиною ширшої системи контролю над озброєннями для Росії. Вона нагадала, що Росія історично була загрозою для своїх сусідів, а не навпаки.

Читайте також:

Теги: Фінляндія Велика Британія військові навчання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Британія дозволила продовжити операції з російським «Лукойлом»
Британія пом'якшила санкції щодо «Лукойла»
27 листопада, 22:34
Місцеві жителі б'ють на сполох через плани щодо військового табору
Місто у Британії вийшло на масовий протест проти прохачів притулку
17 листопада, 08:43
Стубб висміяв усі «здобутки» РФ із лютого 2022 року
Президент Фінляндії жорстко поглузував із Путіна та його «здобутків»
16 листопада, 17:58
Президент Дональд Трамп підписав закон про державне фінансування, що офіційно завершує найтриваліший у історії США шатдаун
Закінчення шатдауну у США: головне за ніч
13 листопада, 05:50
Зеленський висловив вдячність уряду Британії та прем'єру Стармеру
Зеленський подякував Британії за енергетичну підтримку України
12 листопада, 22:35
Зимова допомога передбачає ремонт енергомереж і забезпечення світла та тепла для українців
Британія виділяє 13 млн фунтів на відновлення української енергетики
12 листопада, 18:53
Художник таємно повісив у музеї картину
Картина від ШІ непомітно з’явилася у британському музеї
11 листопада, 19:59
Музикантка Ірина Горкун-Сілен закликає фінські школи переосмислити ставлення до російської культури
Мати дівчинки, яку примусили співати «Калінку-малінку»: Фіни забувають, що Росія – не просто сусід
8 листопада, 18:15
Різанина сталася у поїзді «Донкастер – Лондон»
У Великій Британії у поїзді сталася різанина: є постраждалі
2 листопада, 07:13

Соціум

Фінляндія та Велика Британія проводять військові навчання поблизу кордону з РФ
Фінляндія та Велика Британія проводять військові навчання поблизу кордону з РФ
Папа Лев прибув до Лівану із посланням миру
Папа Лев прибув до Лівану із посланням миру
У США сталась стрілянина на дитячому святі: є загиблі
У США сталась стрілянина на дитячому святі: є загиблі
Українські біженці в Шотландії можуть залишитися без житла: у чому причина
Українські біженці в Шотландії можуть залишитися без житла: у чому причина
Молдова заявила, що російські дрони знову порушили її повітряний простір
Молдова заявила, що російські дрони знову порушили її повітряний простір
США припиняють видачу віз афганцям після вбивства військової у Вашингтоні
США припиняють видачу віз афганцям після вбивства військової у Вашингтоні

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua