Фінляндія та Велика Британія проводять військові навчання поблизу кордону з РФ

У навчанні «Північна вісь 25» Фінляндія залучила 3 тис. військових та британських союзників

У Фінляндії, в районі Кухмо (Вуосанга), цими вихідними розпочалися масштабні бойові навчання «Північна вісь 25» бригади Кайнуу. Загальна чисельність маневрів становить приблизно 3 тис. осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yle.

Серед задіяних у навчанні 600 військовослужбовців запасу. До маневрів також долучилися військовослужбовці з прикордонних військ Кайнуу, Північної Карелії та військовослужбовці Великої Британії.

Країни відпрацьовують військові дії в оборонних, наступальних та прихованих боях в умовах складної та суворої Північної Фінляндії.

Керівник навчань, бригадний генерал Арі Лааксонен, підкреслив значення міжнародної співпраці: «Співпраця з британським підрозділом зміцнює оперативну сумісність між союзниками».

Навчання «Північна вісь 25» залучають значні ресурси, зокрема близько 600 одиниць транспортних засобів, включаючи бойові танки, два транспортні гелікоптери NH90 та один легкий гелікоптер MD 500 зі складу єгерського полку Uti, а також безпілотники.

Навчання є фінальними для призовників, які незабаром будуть звільнені в резерв. Водночас резервісти відпрацьовуватимуть бойові завдання провінційної роти та штабні завдання. Основна частина маневрів відбувається на полігоні Вуосанга в період з 29 листопада по 1 грудня.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен висловила позицію, що у разі включення до мирної угоди обмежень на чисельність Збройних сил України (ЗСУ), аналогічні ліміти необхідно запровадити і для російської армії. На думку Валтонен, Москва навряд чи погодиться на такий крок, але він матиме широку міжнародну підтримку, повідомляє «Главком» із посиланням на Yle.

«Логічно, що якщо до жертви агресії висуваються вимоги чи обмеження щодо чисельності її сил оборони, то принаймні такі ж вимоги мають бути накладені й на нападника», – заявила вона під час віртуальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

Валтонен підкреслила, що цей захід може стати частиною ширшої системи контролю над озброєннями для Росії. Вона нагадала, що Росія історично була загрозою для своїх сусідів, а не навпаки.