Швеція скоротить допомогу п’яти країнам, щоб збільшити фінансову підтримку України

Уряд країни планує поступово припинити надання допомоги Зімбабве, Танзанії, Мозамбіку, Ліберії та Болівії

Швеція оголосила про плани скоротити допомогу розвитку п’яти країнам та перенаправити ці кошти для збільшення підтримки України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Міністр міжнародного співробітництва Бенджамін Дуса повідомив, що уряд країни планує поступово припинити надання допомоги Зімбабве, Танзанії, Мозамбіку, Ліберії та Болівії протягом найближчих років. Це рішення дозволить збільшити допомогу Україні до 10 мільярдів крон (1,06 мільярда доларів США) у 2026 році.

За словами Дуси, Швеція не має «секретного друкарського верстата» для грошей, тому прийняті рішення дозволять вивільнити понад 2 мільярди крон протягом двох років. Ці кошти будуть використані для важливих проєктів в Україні, зокрема для відновлення енергетичної інфраструктури країни, пошкодженої внаслідок війни.

Також уряд Швеції зменшить загальний річний бюджет допомоги, скоротивши його з 56 до 53 мільярдів крон у період з 2026 по 2028 рік. Частина цих коштів буде перенаправлена для покриття внутрішніх витрат, зокрема на імміграцію та репатріацію мігрантів.

До слова, президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку провів зустріч із Королем Швеції Карлом XVI Густавом. Головними темами обговорення стали гуманітарна допомога та участь Швеції у відновленні України.