Головна Світ Політика
search button user button menu button

Швеція скоротить допомогу п’яти країнам, щоб збільшити фінансову підтримку України

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Швеція скоротить допомогу п’яти країнам, щоб збільшити фінансову підтримку України
Швеція скоротить допомогу п’яти країнам, щоб збільшити фінансову підтримку України
фото з відкритих джерел

Уряд країни планує поступово припинити надання допомоги Зімбабве, Танзанії, Мозамбіку, Ліберії та Болівії

Швеція оголосила про плани скоротити допомогу розвитку п’яти країнам та перенаправити ці кошти для збільшення підтримки України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Міністр міжнародного співробітництва Бенджамін Дуса повідомив, що уряд країни планує поступово припинити надання допомоги Зімбабве, Танзанії, Мозамбіку, Ліберії та Болівії протягом найближчих років. Це рішення дозволить збільшити допомогу Україні до 10 мільярдів крон (1,06 мільярда доларів США) у 2026 році.

За словами Дуси, Швеція не має «секретного друкарського верстата» для грошей, тому прийняті рішення дозволять вивільнити понад 2 мільярди крон протягом двох років. Ці кошти будуть використані для важливих проєктів в Україні, зокрема для відновлення енергетичної інфраструктури країни, пошкодженої внаслідок війни.

Також уряд Швеції зменшить загальний річний бюджет допомоги, скоротивши його з 56 до 53 мільярдів крон у період з 2026 по 2028 рік. Частина цих коштів буде перенаправлена для покриття внутрішніх витрат, зокрема на імміграцію та репатріацію мігрантів.

До слова, президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку провів зустріч із Королем Швеції Карлом XVI Густавом. Головними темами обговорення стали гуманітарна допомога та участь Швеції у відновленні України. 

Читайте також:

Теги: Швеція фінансування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Reuters: ЄС обговорить варіанти для фінансування України
Reuters: ЄС обговорить варіанти для фінансування України
10 листопада, 23:13
План убити Меркель і Шольца зірвали в Німеччині
У Німеччині заарештовано праворадикала, який планував убити Меркель і Шольца
11 листопада, 18:09
Данія погодила новий оборонний пакет для України
Данія погодила новий оборонний пакет для України
11 листопада, 23:07
Німеччина надасть Україні додаткові €40 млн допомоги перед зимою
Німеччина надасть Україні додаткові €40 млн допомоги перед зимою
12 листопада, 04:34
Мерц закликає використовувати заморожені російські активи для підтримки України
Мерц розкрив деталі щоденних переговорів щодо російських активів для України
15 листопада, 02:52
ДТЕК працює над створенням можливостей для іноземних компаній інвестувати в Україну
Відновлення енергетики – інвестможливость для Європи, – ДТЕК на Міжнародній кліматичній конференції
16 листопада, 16:20
Російський Червоний Хрест продовжує отримувати міжнародне фінансування під час війни Росії в Україні
Міжнародні організації продовжують фінансувати Російський Червоний Хрест – ЗМІ
27 листопада, 12:38
Індія розробила спеціальний механізм для продовження закупівель російської нафти
Індія знайшла ще один шлях обходу санкцій: закупівля нафти РФ триватиме
26 листопада, 12:26
Міський голова висловив впевненість, що депутати Київради підтримають проєкт рішення про збільшення фінансування захисників
Київрада збільшує фінансування захисників ще на 800 млн грн: на що підуть кошти
4 грудня, 11:53

Політика

Швеція скоротить допомогу п’яти країнам, щоб збільшити фінансову підтримку України
Швеція скоротить допомогу п’яти країнам, щоб збільшити фінансову підтримку України
Трамп обурився тим, що Зеленський не ознайомився з умовами мирної угоди з Росією
Трамп обурився тим, що Зеленський не ознайомився з умовами мирної угоди з Росією
Бухарест обрав нового мера: ним став ліберал Чіпріан Чуку
Бухарест обрав нового мера: ним став ліберал Чіпріан Чуку
Нетаньягу анонсував переговори з Трампом про другий етап плану щодо Гази
Нетаньягу анонсував переговори з Трампом про другий етап плану щодо Гази
Зеленський відвідає Рим для зустрічі з Мелоні: названо дату
Зеленський відвідає Рим для зустрічі з Мелоні: названо дату
Трамп може відмовитися від мирного процесу щодо України: старший син президента США зробив заяву
Трамп може відмовитися від мирного процесу щодо України: старший син президента США зробив заяву

Новини

День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
5 грудня, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
4 грудня, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
4 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua