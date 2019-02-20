Латвія в ООН закликала Росію звільнити українських політв'язнів



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Латвія закликає Росію звільнити всіх незаконно затриманих українських політичних в'язнів, у тому числі Сенцова та Сущенка

Постійний представник Латвії при ООН Андрейс Пилдеговічс закликав Росію звільнити незаконно ув'язнених українського кінорежисера Олега Сенцова, журналіста Романа Сущенка, а також припинити переслідування інших політв'язнів.

Про це Пилдеговічс заявив у середу під час виступу на Генасамблеї ООН щодо розгляду питання російської агресії проти України, повідомляє «Укрінформ».

«Латвія закликає Росію звільнити всіх незаконно затриманих українських політичних в'язнів, у тому числі українського кінорежисера Олега Сенцова та журналіста Романа Сущенка», - заявив європейський дипломат.

Водночас, він звернув увагу на судові переслідування, вбивства та порушення прав громадян на окупованих Росією українських територіях, особливо в Криму.

«Найбільш уразливі групи в Криму – це кримські татари, чия історія повна страждань і переслідувань. Ми глибоко занепокоєні повідомленнями про катування, насильницькі зникнення та вбивства, а також порушення свободи висловлювання думок, релігії чи віросповідання, свободи ЗМІ», - зауважив латвійський постпред.

Він підкреслив, що Латвія серйозно засуджує дискримінацію щодо кримських татар, «і ми продовжимо порушувати це питання на міжнародному рівні».

Він також пообіцяв докладати зусиль для забезпечення можливостей для міжнародного моніторингу ситуації в Криму.

Як відомо, президент України Петро Порошенко сьогодні, 20 лютого, в ході робочого візиту до США взяв участь у роботі Генеральної асамблеї ООН, де вперше в історії цієї організації відбувалися пленарні дебати з нового пункту порядку денного: «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України».

Зокрема Порошенко в ООН розповів, як їздив у Крим за місяць до анексії.

Також Порошенко закликав ООН не називати російську агресію проти України «конфліктом».

Крім того, президент просить генсека ООН про оціночну місію для миротворців.

Порошенко заявив, що РФ готується до військового удару по Україні, і повномасштабна війна не є вже нереальною перспективою.