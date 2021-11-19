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    Лавров назвав Росію Рашою (відео)

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    Сергій Лавров&nbsp;обмовився, вимовляючи назву своєї країни - Лавров назвав Росію Рашою (відео)
    Сергій Лавров обмовився, вимовляючи назву своєї країни
    скріншот з відео

    Відповідаючи на одне з запитань, Лавров сказав: «Коли ви так вимогливо запитуєте, що Раша… О, господи, Раша»

    Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров обмовився, вимовляючи назву своєї країни. Інцидент стався на конференції 19 листопада, повідомляє Telegram-канал «Пул N3».

    Так, відповідаючи на одне з запитань, Лавров сказав: «Коли ви так вимогливо запитуєте, що Раша… О, господи, Раша… що Росія збирається робити, щоби сподобатися західним демократіям… Ну це ж непристойно».

    Раніше міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова викрили в дивному носінні медичної маски.

    Теги: Росія міністр Сергій Лавров мова політика
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    Лавров назвав Росію Рашою (відео)