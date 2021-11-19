Лавров назвав Росію Рашою (відео)

Відповідаючи на одне з запитань, Лавров сказав: «Коли ви так вимогливо запитуєте, що Раша… О, господи, Раша»

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров обмовився, вимовляючи назву своєї країни. Інцидент стався на конференції 19 листопада, повідомляє Telegram-канал «Пул N3».

Так, відповідаючи на одне з запитань, Лавров сказав: «Коли ви так вимогливо запитуєте, що Раша… О, господи, Раша… що Росія збирається робити, щоби сподобатися західним демократіям… Ну це ж непристойно».

Раніше міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова викрили в дивному носінні медичної маски.