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Ігор Луценко Народний депутат 8 скликання

Росіяни готують дітей до війни. А що робимо ми?

glavcom.ua
«Залучення школярів та студентів до військово-промислового виробництва – це нормальне явище для терористичної Росії»
фото з відкритих джерел

«Є усі підстави відновити систему підготовки молоді до захисту Батьківщини»

У Скадовську росіяни влаштували змагання з пілотування БпЛА серед школярів – каже Центр національного спротиву, і додає: «Навчання дітей основ пілотування БпЛА, залучення школярів та студентів до військово-промислового виробництва – це нормальне явище для терористичної Росії».

На жаль, останні 10 років, як і раніше, для миролюбивої України стало правилом і нормою не готувати своїх дітей до захисту держави і не знайомити їх із військовою справою.

Як наслідок, щоб набрати солдатів для захисту країни, зараз ТЦК ловлять випадкових людей на вулицях. А у РФ кількакратна перевага у живій силі – і це зараз без масової мобілізації.

Я думаю, що ніколи не пізно Україні зупинити цю політику демілітаризації свого суспільства. Ніколи не пізно визнати помилки попередників і врешті почати робити так, як треба – а саме, залучати дітей та молодь до вивчення дисциплін, котрі формують з них воїнів. Спорт, технології.

Я цим займався буквально до останнього дня перед повномасштабкою, вів гурток військово-патріотичного виховання, де ми освоювали дрони, стріляли з пневматики, вивчали вогнепальну зброю тощо. Дітям було – цікаво. Державі у всіх її проявах – байдуже.

Ще у далекому 14-му році я почав роботу з відродження системи допризовного військово-патріотичного виховання, з повернення у власність держави активів радянської організації ДОСААФ. Якби у мене тоді вийшло, то ми зараз мали б на порядок більше полігонів для тренування, приміщень для навчання – і військових, і молоді, і усіх охочих. Натомість величезні, мільярдні актвиви, призначені для воєнної та спортивної підготовки до служби в армії, лишили у руках тих, хто це розікрав.

Ця політика триває і дотепер, але ми, Україна, ще існуємо – а отже, є усі підстави це припинити, відновити систему підготовки молоді до захисту Батьківщини, створити мережу для виховання майбутніх українських воїнів. Бо Росія авральними темпами виховує своїх.

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Джерело
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Теги: росія навчання Україна молодь

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