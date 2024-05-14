Чи вводитимуть у школах уроки сексуального виховання: відповідь міністра

Лісовий: «Окремо урок сексуальної освіти вводити в програму поки не будемо»

У рамках реформи середньої освіти в українських школах не вводитимуть окремі уроки сексуального виховання – натомість планується розширення патріотичної виховної роботи. Про це в інтерв’ю «Hromadske» розповів міністр освіти України Оксен Лісовий.

За словами міністра, сексуальна освіта школярів все одно проводитиметься. «Окремо урок сексуальної освіти вводити в програму поки не будемо. Ці теми мають бути в курсі «Основи здоров’я», – сказав він.

Лісовий підкреслив, що Міносвіти має багато питань, яким потрібно приділити увагу. Зокрема, це стосується розвитку патріотизму у школярів та любові до батьківщини.

«Для мене це розуміння ціннісних орієнтирів, які ти маєш свідомо сповідувати. Ми не повинні їх нав’язувати. Крім того, потрібно дати дитині розуміння, як працює держава і чому вона є інструментом успішної самореалізації; чому демократія – важлива складова ефективної політичної системи; у чому її складність; як працюють її інститути», – розповів очільник Міносвіти.

Міністр наголосив, що ці цінності не можуть бути введені як окремий предмет на кшталт «патріотично виховна робота», «урок цінностей» або «розмови про важливе». Він додав, що їх потрібно інтегрувати до програми вже наявних шкільних предметів.

«На мій погляд, ціннісні орієнтири, серед яких і толерантність, відповідальність, повинні імплементувати в дисципліні в цілому. Окремо ж ми виносимо лише ті складові, які потребують спеціальних навичок», – зауважив Лісовий.

Очільник Міносвіти також повідомив, що цього року міністерство поставило за мету до 1 вересня підготувати новий курс «Захист України».

До слова, Міністерство освіти та науки України ухвалило рішення з 1 вересня 2025 року закрити школи, в яких навчається менш ніж 45 дітей. Уряд не фінансуватиме навчальні заклади з малою кількістю учнів. Здебільшого це стосується шкіл у селах.