Стрілянина на дитячому святі у США: серед загиблих троє дітей

Поліція продовжує розслідування, мотиви нападника поки що не розголошуються

Ще 11 осіб отримали поранення, серед яких є як дорослі, так і діти

У результаті масової стрілянини на дитячому дні народження в Стоктоні, Каліфорнія, загинули чотири людини, з яких троє – діти. За інформацією поліції, серед загиблих діти віком 8, 9 та 14 років, а також 21-річний підліток. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Поліція повідомила, що ще 11 осіб отримали поранення, серед яких є як дорослі, так і діти. Напад на святкування, яке відбулося на Люсіль-авеню, наразі розслідується як можливий «цілеспрямований інцидент», хоча мотиви нападника залишаються невідомими.

Правоохоронці звернулися до громадськості з проханням надати будь-яку інформацію, яка може допомогти в розслідуванні, однак на цей момент арештів не здійснено.

Місцеві релігійні лідери запланували проведення панахиди за загиблими та пораненими. Віцемер Стоктона Джейсон Лі підтвердив, що стрілянина відбулася під час дитячого свята, а мер міста Крістіна Фуґазі висловила співчуття родинам постраждалих, зазначивши, що «сім’ї повинні бути разом, а не в лікарнях, молячись за своїх близьких».

Розслідування триває, і поліція продовжує працювати над виявленням нападника.

