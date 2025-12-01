Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Стрілянина на дитячому святі у США: серед загиблих троє дітей

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Стрілянина на дитячому святі у США: серед загиблих троє дітей
Поліція продовжує розслідування, мотиви нападника поки що не розголошуються
фото: АР

Ще 11 осіб отримали поранення, серед яких є як дорослі, так і діти

У результаті масової стрілянини на дитячому дні народження в Стоктоні, Каліфорнія, загинули чотири людини, з яких троє – діти. За інформацією поліції, серед загиблих діти віком 8, 9 та 14 років, а також 21-річний підліток. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Поліція повідомила, що ще 11 осіб отримали поранення, серед яких є як дорослі, так і діти. Напад на святкування, яке відбулося на Люсіль-авеню, наразі розслідується як можливий «цілеспрямований інцидент», хоча мотиви нападника залишаються невідомими.

Правоохоронці звернулися до громадськості з проханням надати будь-яку інформацію, яка може допомогти в розслідуванні, однак на цей момент арештів не здійснено.

Місцеві релігійні лідери запланували проведення панахиди за загиблими та пораненими. Віцемер Стоктона Джейсон Лі підтвердив, що стрілянина відбулася під час дитячого свята, а мер міста Крістіна Фуґазі висловила співчуття родинам постраждалих, зазначивши, що «сім’ї повинні бути разом, а не в лікарнях, молячись за своїх близьких».

Розслідування триває, і поліція продовжує працювати над виявленням нападника.

Нагадаємо, щонайменше дві людини загинули та ще 12 отримали поранення внаслідок масової стрілянини в нічному районі Монтгомері – столиці штату Алабама.

До слова, у місті Гранд-Бланк, штат Мічиган, озброєний чоловік атакував Церкву Ісуса Христа Святих Останніх Днів під час великої служби: він протаранив автомобілем фасад будівлі, відкрив вогонь по парафіянах і підпалив храм.

Читайте також:

Теги: стрілянина діти США смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Більше 100 тисяч людей залишилися без даху, а інфраструктура була серйозно пошкоджена
США нададуть $24 млн екстреної допомоги країнам, постраждалим від урагану «Мелісса»
5 листопада, 02:10
Три людини загинули, ще 11 отримали поранення внаслідок катастрофи вантажного літака MD-11 компанії UPS, що сталася в Луїсвіллі, штат Кентуккі
Авіакатастрофа у США: троє загиблих, десятки поранених
5 листопада, 03:20
Українські діти незаконно утримуються у Росії приблизно в 400 місцях
Зеленський розкрив масштаби утримання українських дітей у Росії
13 листопада, 13:07
Президент США: «Республіканці повинні проголосувати за оприлюднення файлів Епштейна, тому що нам немає чого приховувати»
Трамп закликав Палату представників проголосувати за оприлюднення файлів Епштейна
17 листопада, 07:24
«Мирний план» США для України ще на стадії опрацювання
У США підтвердили, що «мирний план» для України потребує доопрацювання
20 листопада, 19:58
Орбан прогнозує розвиток подій після 28-пунктового плану США
Орбан прогнозує, що мирний план США наближає Будапештський саміт
21 листопада, 17:46
Трамп: Я, як Президент Сполучених Штатів, і всі, хто пов’язаний з інститутом президентства, – з вами!
Трамп прокоментував стрілянину, в якій постраждали нацгвардійці
26 листопада, 22:46
Дружина Брюса Вілліса Емма Хемінг висловлюється про стан свого чоловіка
Дружина Брюса Вілліса готується до смерті актора і планує передати його мозок науковцям
24 листопада, 16:51
Діти чоловіків – однокласники, вчаться в початковій школі та мали конфлікт у класі
У Львові на подвір’ї школи сталася стрілянина: батьки вирішували конфлікт пістолетом
24 листопада, 10:57

Соціум

Стрілянина на дитячому святі у США: серед загиблих троє дітей
Стрілянина на дитячому святі у США: серед загиблих троє дітей
Вільнюський аеропорт тимчасово закрився через повітряні кулі
Вільнюський аеропорт тимчасово закрився через повітряні кулі
Екскомандувач армії США пояснив, навіщо Росія запускає дрони над Європою і як її можна зупинити
Екскомандувач армії США пояснив, навіщо Росія запускає дрони над Європою і як її можна зупинити
Польща готувалася збивати винищувачі РФ системами Patriot
Польща готувалася збивати винищувачі РФ системами Patriot
Український літак «Руслан» здійснив таємний рейс до Грузії: що він перевозив
Український літак «Руслан» здійснив таємний рейс до Грузії: що він перевозив
Повені на Шрі-Ланці забрали життя 193 людей
Повені на Шрі-Ланці забрали життя 193 людей

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua