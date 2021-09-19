Чому увечері тягне до холодильника: шість порад, як не переїдати на ніч

Коли ми замало спимо, організм може «сплутати» втому з голодом

Приборкати вечірнє бажання «хом'ячити» реально, якщо знати прості правила

Лікарка-дієтологиня Ольга Гордієвич радить всього кілька правильних етапів для того, щоб не переїдати на ніч. Збалансоване харчування дозолить і фізично, і морально відчувати себе здоровою людиною. Адже вечірнє переїдання – доволі частий гість в українських родинах.

Важливо впорядкувати загальний режим дня. Наявність сніданку, збалансовані обід та вечеря – запорука ситості ввечері. Плануйте меню на наступний день, а ще краще на кілька днів наперед, хаотичне харчування – шлях до вечірнього переїдання. Наявність достатньої кількості білка на вечерю (риба, бобові, м'ясо, сир, горіхи, яйця, тощо) – наситить організм. Вечеря має бути багата харчовими волокнами (бобові, овочі, листові салати, зелень, насіння, горіхи, цільні зерна). Клітковина – запорука тривалої ситості. Вечеряйте в сімейному колі, якщо це можливо. Насолоджуйтесь вечерею, повільно вживайте їжу, добре пережовуючи її, думайте про процес насичення та «відчуйте» смак страв, а не дивіться телевізор. Сон. Регулярне скорочення сну – шлях до порушення гормональної регуляції обміну речовин. Коли ми замало спимо, організм може «сплутати» втому з голодом. Якщо ви далі прагнете перекушувати після збалансованої вечері, це може бути ознакою, що тіло потребує більше годин для сну. Нудьга ввечері та автоматично вироблені звички часом змушують нас переїдати перед сном. Якщо від такої звички важко одразу відмовитись – випийте теплий трав’яний чай, або замініть її на звичку вечірньої прогулянки.

Нагадаємо, професорка Аргентинського національного університету Трес де Фебреро Алехандро Меша у співпраці з провідними вченими встановила, що звук має безпосередній вплив на органолептичні властивості їжі. Так, кислий смак асоціюється зі швидкою, дисонансною, високою музикою, а гіркий пов’язаний з басовими тонами.

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