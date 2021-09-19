Чому увечері тягне до холодильника: шість порад, як не переїдати на ніч
Приборкати вечірнє бажання «хом'ячити» реально, якщо знати прості правила
Лікарка-дієтологиня Ольга Гордієвич радить всього кілька правильних етапів для того, щоб не переїдати на ніч. Збалансоване харчування дозолить і фізично, і морально відчувати себе здоровою людиною. Адже вечірнє переїдання – доволі частий гість в українських родинах.
- Важливо впорядкувати загальний режим дня. Наявність сніданку, збалансовані обід та вечеря – запорука ситості ввечері. Плануйте меню на наступний день, а ще краще на кілька днів наперед, хаотичне харчування – шлях до вечірнього переїдання.
- Наявність достатньої кількості білка на вечерю (риба, бобові, м'ясо, сир, горіхи, яйця, тощо) – наситить організм.
- Вечеря має бути багата харчовими волокнами (бобові, овочі, листові салати, зелень, насіння, горіхи, цільні зерна). Клітковина – запорука тривалої ситості.
- Вечеряйте в сімейному колі, якщо це можливо. Насолоджуйтесь вечерею, повільно вживайте їжу, добре пережовуючи її, думайте про процес насичення та «відчуйте» смак страв, а не дивіться телевізор.
- Сон. Регулярне скорочення сну – шлях до порушення гормональної регуляції обміну речовин. Коли ми замало спимо, організм може «сплутати» втому з голодом. Якщо ви далі прагнете перекушувати після збалансованої вечері, це може бути ознакою, що тіло потребує більше годин для сну.
- Нудьга ввечері та автоматично вироблені звички часом змушують нас переїдати перед сном. Якщо від такої звички важко одразу відмовитись – випийте теплий трав’яний чай, або замініть її на звичку вечірньої прогулянки.
Нагадаємо, професорка Аргентинського національного університету Трес де Фебреро Алехандро Меша у співпраці з провідними вченими встановила, що звук має безпосередній вплив на органолептичні властивості їжі. Так, кислий смак асоціюється зі швидкою, дисонансною, високою музикою, а гіркий пов’язаний з басовими тонами.