Лісові пожежі на Гаваях забрали життя майже 70 осіб

Стихійне лихо стало наймасштабнішим в історії штату

На Гаваях, на острові Мауї, продовжують вирувати масштабні лісові пожежи, від чких загинуло вже щонайменше 67 осіб. Про це повідомляє TheGuardian.

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За заявою влади округу Мауї, пожежа в колишній столиці острова Лахайні досі не локалізована, а кількість загиблих виросла до 67 в порівнянні з попереднім днем.

«Ці люди загинули просто неба, намагаючись втекти від вогню», –прокоментував губернатор Гаваїв Джош Грін.

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Як пише видання, з урахуванням оновленої кількості загиблих ця лісова пожежа стала наймасштабнішим стихійним лихом в історії штату. Також видання зазначає, що наразі ця катастрофа є другою за вартістю в історії штату.

🇺🇸 | AHORA: Autoridades de Hawaii confirmaron 67 muertes por los incendios. pic.twitter.com/1yhxUkEJ5e — UHN Plus (@UHN_Plus) August 12, 2023

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Нагадаємо, масові лісові пожежі охопили острів Мауї – один із найбільших островів Гавайського архіпелагу, популярний серед туристів. Тисячі людей залишили свої домівки, у штаті оголосили надзвичайний стан.

Ще вчора кількість загиблих від лісових пожеж на острові Мауї становила 53 особи. Вогонь перетворив курортне містечко Лахайна на тліючі руїни.